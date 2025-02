Qualche giorno fa Google ha annunciato l’espansione della disponibilità delle estensioni Gemini direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo Android. Ora la funzionalità sembra essere finalmente ampiamente disponibile.

Nelle opzioni relative a Google Gemini nella schermata di blocco accessibili tramite l’App Google ora è presente la voce “Usa Gemini senza sbloccare” che quando attiva permette di eseguire alcune delle interazioni più frequenti con Gemini senza dover sbloccare il dispositivo.

Google Gemini nella schermata di blocco è in rilascio per tutti i dispositivi Android

Come accadeva in passato con Google Assistant, nella schermata di blocco ora è possibile ottenere risposte a domande generali, effettuare chiamate o rispondere a messaggi di testo, creare un promemoria e controllare la maggior parte dei dispositivi intelligenti.

Inoltre la funzionalità offre la possibilità di impostare, interrompere e posticipare le sveglie, impostare e arrestare i timer, controllare la riproduzione dei media e accedere ad alcune funzioni dello smartphone, come accendere la torcia e modificare il volume.

Tuttavia Google Gemini richiederà comunque di sbloccare il dispositivo per effettuare alcune azioni che coinvolgono contenuti personali, in modo da proteggere la privacy dell’utente da occhi indiscreti.

L’opzione per poter utilizzare Google Gemini anche nella schermata di blocco è attiva per impostazione predefinita, a differenza di quella per effettuare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare lo schermo.

Con l’occasione ricordiamo che Google ha chiuso la fase sperimentale di Gemini Flash 2.0 e ora l’ultimo modello è già disponibile per tutti nella versione Web e in fase di distribuzione per l’app mobile di Google Gemini.