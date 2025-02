WhatsApp Beta continua ad essere un cantiere aperto per le funzionalità che verranno in futuro implementate sulla versione stabile della popolare app di messaggistica: le ultime novità in ordine cronologico, già rese disponibili per i beta tester, sono la possibilità di creare eventi nelle chat individuali e la possibilità di visualizzare i file multimediali “visualizzabili una volta” anche sui dispositivi collegati.

Oltre alle novità “tangibili” per i beta tester, la versione beta dell’app nasconde, spesso e volentieri, i lavori in corso per funzionalità ancora che verranno implementate in futuro. Fa parte di questa categoria, la novità di cui vi parleremo oggi, e che aggiungerà una nuova tipologia di adesivi tra quelli disponibili negli aggiornamenti di stato di WhatsApp.

WhatsApp Beta anticipa una novità per gli aggiornamenti di stato

Il team di sviluppo di WhatsApp sta cercando di rendere più social gli aggiornamenti di stato, specie dopo l’annuncio che li rende condivisibili come storie su Facebook e Intagram.

Con la versione 2.24.23.21 dello scorso novembre, WhatsApp Beta nascondeva i lavori in corso per l’implementazione di un nuovo adesivo per gli aggiornamenti di stato: nello specifico, si tratta dell’adesivo “Tocca a te” che abbiamo imparato a conoscere su Instagram; l’obiettivo è quello di rendere sempre più coinvolgenti gli aggiornamenti di stato.

Gli specialisti del portale WABetaInfo, hanno scoperto che la versione 2.25.3.10 nasconde i lavori in corso per l’implementazione di un’altra tipologia di sticker per gli aggornamenti di stato.

Chiamato semplicemente “Foto” (“Photo” in inglese), permetterà agli utenti di scegliere una foto (dalla galleria multimediale) e trasformarla in uno sticker da aggiungere a un aggiornamento di stato; l’adesivo potrà essere ridimensionato e spostato, dando agli utenti spazio per liberare la creatività.

La possibilità di aggiungere le foto come sticker negli aggiornamenti di stato non è attualmente disponibile nemmeno per i beta tester che eseguono la versione 2.25.3.10 di WhatsApp Beta per Android. La funzionalità, ancora in fase di sviluppo, dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane a partire dai beta tester. È difficile azzardare tempistiche per lo sbarco della funzionalità sul canale stabile dell’app.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).