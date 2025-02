Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, oltre che con la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.3.7.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità

Alla fine del 2023 agli utenti WhatsApp è stata offerta la possibilità di impostare anche per le note vocali l’opzione di ascolto per una sola volta, in modo che tali contenuti rimangano privati ​​e possano essere ascoltati un’unica volta dal destinatario, impedendone la condivisione, il salvataggio, l’inoltro o la registrazione.

Pare che gli sviluppatori abbiano in programma di migliorare ulteriomente i contenuti visualizzabili una sola volta e con la versione 2.25.3.7 beta per Android è stata implementata per alcuni utenti la possibilità di visualizzare video e foto o ascoltare le note vocali anche sui dispositivi collegati.

Questa novità va a migliorare anche il supporto ai dispositivi collegati, che già da un po’ possono inviare contenuti visualizzabili una sola volta (cosa che inizialmente non era possibile fare) e che finalmente possono sfruttare al meglio questo tipo di funzione.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp