Torniamo a parlare di WhatsApp perché in queste ore arrivano nuove anticipazioni sulle funzionalità in arrivo con le prossime versioni: parliamo in particolare di una novità ispirata a una funzione di Instagram e riguardante gli adesivi all’interno degli aggiornamenti di stato. Vediamo di che si tratta.

Il team di WhatsApp lavora a un altro particolare adesivo per gli aggiornamenti di stato

Gli sviluppatori di WhatsApp proseguono con il loro impegno per migliorare l’applicazione e introdurre funzionalità sempre nuove, alle volte ispirate ad altre viste sulle applicazioni di casa Meta. All’interno di una versione beta dedicata a iOS alla fine di settembre, avevamo iniziamo a scoprire uno sticker “sondaggio” per gli aggiornamenti di stato, anche se questo non è ancora stato avvistato in concreto, né su iOS né su Android. Questo adesivo consente sostanzialmente di aggiungere un sondaggio con più opzioni tra cui chi visualizza lo stato può votare. Si tratta di fatto di una possibilità in più per effettuare sondaggi, solo che questa volta invece di risiedere all’interno delle chat è pensata per gli aggiornamenti di stato.

Con la versione 2.24.23.21 di WhatsApp Beta per Android, in quel di WABetaInfo sono stati in grado di scovare un’ulteriore novità riguardante gli adesivi negli aggiornamenti di stato: a quanto pare l’app offrirà adesivi “Add Yours” (“Tocca a te” in italiano) presi in prestito direttamente da Instagram. Ad esempio, gli utenti potranno creare un prompt chiedendo ai contatti di condividere una foto del loro animale domestico tramite un aggiornamento di stato, e questi saranno in grado di toccare l’adesivo e contribuire con i propri aggiornamenti.

Il social lanciò questa funzione nel 2021 per consentire agli utenti di interagire con gli altri e creare uno spunto di conversazione pubblico nelle storie, e a distanza di qualche anno Meta vorrebbe fare qualcosa di simile su WhatsApp, seppur con una differenza sostanziale.

Considerando l’attenzione alla privacy dell’app di messaggistica, le interazioni attraverso questo “Tocca a te” rimarranno riservate e crittografate end-to-end, e di conseguenza solo le persone con cui il contatto ha scelto di condividere gli aggiornamenti di stato dovrebbero visualizzare le risposte. Un metodo un po’ diverso rispetto a quello offerto da Instagram.

Sia gli adesivi con sondaggi sia quelli “Tocca a te” sono tuttora in sviluppo e non sono ancora disponibili per gli utenti di WhatsApp, nemmeno in beta: probabilmente li vedremo in una delle prossime versioni dell’applicazione.

