Brutte notizie per alcuni clienti TIM: il popolare operatore, infatti, nelle scorse ore ha annunciato di avere in programma una nuova rimodulazione dal prossimo mese.

In virtù di tale rimodulazione, a partire dal primo addebito successivo al 7 marzo 2025, i clienti interessati subiranno un aumento del canone mensile di 1,99 euro, tutto ciò “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”.

L’operatore ha precisato che tutti i clienti interessati da tale modifica contrattuale saranno informati con un messaggio personalizzato, contenente tutte le relative informazioni di dettaglio.

TIM aumenta il canone di 1,99 euro per alcuni

L’operatore telefonico precisa che ad alcuni clienti interessati dalla presente modifica contrattuale sarà offerta la possibilità di attivare da subito e senza costi aggiuntivi una delle seguenti due opzioni:

50 GIGA gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese (attivabili inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON)

l’offerta dati attiva alla velocità del 5G ULTRA, con una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload e la priorità di accesso alla rete mobile di TIM (attivabile inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON)

Gli utenti interessati dalla modifica contrattuale potranno anche optare per per un’offerta alternativa con 2 Giga di traffico dati in più e lo stesso canone pagato sino a questo momento, inviando entro il 28 febbraio 2025 un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON.

Gli utenti possono anche recedere dal contratto o passare ad un altro operatore senza penali o costi aggiuntivi dandone comunicanzione entro il 7 aprile 2025. Il diritto di recesso può essere esercitato secondo le seguenti modalità:

compilando direttamente on line il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

inviando lo stesso modulo all’indirizzo ivi indicato o tramite PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it

recandosi presso i negozi TIM

chiamando il servizio clienti al numero 119