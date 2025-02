Le offerte di lancio per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra più ghiotte si avviano verso la conclusione: le promozioni più interessanti scadono infatti quest’oggi, 4 febbraio 2025, e coinvolgono alcuni dei principali rivenditori di elettronica, come MediaWorld, Unieuro, Amazon, Comet e lo stesso Samsung Shop Online. Vediamo come approfittarne prima della scadenza e come sfruttare i generosi sconti.

La serie Samsung Galaxy S25 in breve

Lo scorso 22 gennaio, Samsung ha presentato durante l’Unpacked i suoi nuovi smartphone di fascia premium: il trio di flagship vede ancora una volta una punta di diamante, Galaxy S25 Ultra, affiancato da due modelli meno costosi e un po’ meno ingombranti (in particolare Galaxy S25).

Galaxy S25 è il modello più compatto della serie, e condivide gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S25+. I due mettono a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 o 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ o QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy: quest’ultimo è affiancato da 12 GB di RAM e da 128 (solo S25), 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è condiviso (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x), mentre il modello Plus può contare su una batteria più generosa (4900 mAh invece di 4000 mAh), con ricarica cablata più rapida (45 W invece di 25 W).

Galaxy S25 Ultra mantiene il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancandogli 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Oltre alla batteria (da 5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W), a cambiare è il comparto fotografico: sul retro il modello di punta offre una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP (qui le specifiche tecniche complete).

La serie Galaxy S25 ha portato al debutto la One UI 7 con Android 15: in attesa dell’aggiornamento per la serie Galaxy S24 (e per gli altri principali modelli), solo S25, S25+ e S25 Ultra possono contare sulla più recente release, quest’anno particolarmente ricca di novità.

Ultime ore per le offerte di lancio dei Samsung Galaxy S25

La serie Samsung Galaxy S25 ha esordito a prezzi di listino importanti, che potrebbero “spaventare” alcuni potenziali acquirenti. Diamogli un’occhiata qui in basso:

Samsung Galaxy S25: 12-128 GB a 929 euro 12-256 GB a 989 euro 12-512 GB a 1109 euro

Samsung Galaxy S25+: 12-256 GB a 1189 euro 12-512 GB a 1309 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra: 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro 12 GB – 1 TB a 1859 euro



Ancora per qualche ora sono però attive le offerte di lancio che consentono di risparmiare anche in modo significativo rispetto alle cifre qui sopra. In alcuni casi potreste trovare solo alcune colorazioni o varianti, in base alle disponibilità residue.

La promozione per “raddoppiare” le memorie

Innanzitutto, fino al 6 febbraio 2025 c’è l’iniziativa di “raddoppio della memoria“, che permette di acquistare le versioni con i tagli di memoria superiori ai prezzi di quelle inferiori, sia sul Samsung Shop Online sia presso gli altri principali rivenditori. In questo modo potete portarvi a casa:

Galaxy S25 256 GB a 929 euro (invece di 989 euro)

Galaxy S25 512 GB a 989 euro (invece di 1109 euro)

Galaxy S25+ 512 GB a 1189 euro (invece di 1309 euro)

Galaxy S25 Ultra 512 GB a 1499 euro (invece di 1619 euro)

Galaxy S25 Ultra 1 TB a 1619 euro (invece di 1859 euro)

Questo tipo di promozione è attiva sul Samsung Shop Online e presso tutti i principali rivenditori, inclusi Amazon, MediaWorld, Unieuro e Comet.

Le promozioni del Samsung Shop Online

Sul Samsung Shop Online potete utilizzare il nostro coupon TUTTOANDROIDS25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali per ottenere uno sconto immediato di 200 euro. Il ribasso è valido su tutte le varianti della serie Galaxy S25 e su tutte le configurazioni fino al 4 febbraio 2025.

Sul sito ufficiale del produttore restano a disposizione anche il Trade-In per la permuta dell’usato (con valutazione massima di 680 euro) e la possibilità di vincere un Samsung Galaxy Watch Ultra: per partecipare all’estrazione potete procedere con l’acquisto entro il 6 febbraio 2025 e registrarvi all’iniziativa su Samsung Members entro il 7 aprile 2025. Se non volete sfidare la sorte potete sempre acquistare Galaxy Watch7 o Galaxy Watch Ultra contestualmente a uno dei nuovi smartphone e ottenere uno sconto di 100 euro a carrello (fino al 6 febbraio). Discorso simile per le cuffie Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, ma con sconto di 50 euro. Pagando con Samsung Pay potete inoltre ottenere un ulteriore ribasso del 5%

Le promozioni MediaWorld, Unieuro e Comet

MediaWorld, Unieuro e Comet offrono promozioni simili sull’acquisto di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, anche se raggiungibili in modo “diverso”. Tutti e tre i rivenditori aderiscono all’iniziativa citata più su del raddoppio della memoria.

Sul sito MediaWorld potete avere uno sconto di 300 euro in un paio di passaggi: 200 euro li potete ottenere digitando semplicemente il coupon NEWGAL200 (fino al 4 febbraio) all’interno del campo dedicato, mentre gli altri 100 vengono aggiunti automaticamente al carrello (fino al 9 febbraio 2025) se avete associato all’account una tessera MediaWorld Club (potete eventualmente crearla e farlo al momento in pochi click). In pratica, si parte da 629 euro per un Samsung Galaxy S25 da 256 GB, senza permute. In più, con la valutazione e l’extra valutazione dell’usato dell’iniziativa SChange di MediaWorld potete acquistare i nuovi smartphone ottenendo una supervalutazione garantita di 120 euro da sommare alla normale valutazione (che può arrivare fino a 550 euro in base al modello e alle condizioni).

Sul sito Unieuro potete ottenere uno sconto immediato di 200 euro digitando il coupon SAMLANCIO200, valido fino al 4 febbraio 2025: direttamente nel carrello vengono aggiunti ulteriori 100 euro di extra sconto, per un totale di 300 euro. Anche qui potete approfittare di un servizio per la permuta dell’usato (UniUpgrade).

Comet ha la promozione forse più “immediata”, ma comunque simile a quella degli altri due rivenditori. Sul sito potete infatti ottenere direttamente uno sconto di 300 euro digitando il coupon SAMS300: per sfruttarlo occorre essere registrati, ma potete anche farlo al momento. Di conseguenza potete partire da 629 euro per un Galaxy S25 da 256 GB.

Le promozioni Amazon

Chiudiamo con le offerte di lancio di Amazon: il noto e-commerce propone non solo il “solito” raddoppio delle memorie, ma anche il coupon UNPACK200 con sconto di 200 euro. Purtroppo quest’ultimo è sfruttabile solo se avete a suo tempo effettuato la registrazione i giorni precedenti al lancio; in caso contrario potete digitare PRIME150 per avere uno sconto di 150 euro (riservato agli abbonati Amazon Prime). Se siete abbonati Prime Student potete sfruttare uno sconto di altri 100 euro, mentre pagando con carta American Express potete aggiungere ulteriori 100 (S25 e S25+) o 150 euro (S25 Ultra) di sconto. Infine, l’acquisto su Amazon consente di contare su tre anni di garanzia (invece dei consueti due).