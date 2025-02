Con il passare degli anni l’hardware a disposizione nelle nostre tasche, o addirittura sui nostri polsi, ha fatto passi avanti incredibili. Basti pensare che un utente Reddit è riuscito a far girare fluidamente alcuni giochi PSP e PC a bordo del suo Samsung Galaxy Watch5 con Wear OS. Naturalmente si tratta di un “esercizio di stile”, ma risulta significativo per comprendere il livello di prestazioni fornito da un prodotto così piccolo.

Giochi come GTA e God of War su Samsung Galaxy Watch5: si può

Gli smartwatch moderni, con o senza Wear OS, possono risultare utili per il monitoraggio di attività fisica e salute (tra passi, calorie, corsa, esercizi, battito cardiaco, SpO2 e persino pressione sanguigna), ma anche per altri compiti. Quello che “non possono” fare (e il motivo è piuttosto intuibile, in realtà) è far girare giochi complessi come quelli che vediamo su console e PC.

Del resto, a qualcuno verrebbe mai in mente di giocare a titoli come God of War e GTA: Vice City sul proprio smartwatch? Ebbene sì, qualcuno ci ha pensato, e ci è anche riuscito. L'”impresa” è stata svolta dall’utente Reddit ZenonDesingk, che è riuscito a emulare con successo alcuni giochi PSP (e non solo) su Galaxy Watch5: non si è semplicemente accontentato di provare titoli per smartphone come Temple Run e Jetpack Joyride (troppo banale, no?), ma si è spinto oltre attraverso il multi-tool Bugjaeger, l’invio di APK tramite ADB e un emulatore.

Sfruttando quest’ultimo, è stato in grado di far girare titoli come GTA: Vice City, God of War: Chains of Olympus, Need for Speed: Most Wanted e Mortal Kombat direttamente sul piccolo schermo da 1,4 pollici dell’orologio. Grazie a Steam Link, è riuscito persino a trasmettere in streaming Forza Horizon 4. E le prestazioni? Quasi “granitiche”, visto che la maggior parte dei giochi testati girava senza problemi a 60 fps, God of War a parte (che occasionalmente scendeva a 30 fps).

Evidentemente il SoC Exynos W920 con CPU dual core è stato in grado di gestire il carico senza troppi patemi, anche se immaginiamo che l’autonomia potrebbe averne risentito parecchio. Certo, unire uno schermo così piccolo alla tortura dei comandi touch per titoli di questo calibro non è esattamente piacevole, e proprio per questo l’utente ha collegato un gamepad Bluetooth.

Lo stesso ZenonDesingk ha ammesso a TechRadar di aver giocato (in tutti i sensi) solo per qualche giorno, per poi resettare il suo Galaxy Watch5 e tornare a un utilizzo tradizionale. Se volete approfondire potete consultare il post su Reddit.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro