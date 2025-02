Una piccola ma importantissima novità sta per sbarcare su Instagram. La piattaforma social di Meta ha infatti iniziato a testare una funzionalità che gli utenti richiedevano da tempo: la possibilità di accelerare la riproduzione dei Reels.

Instagram si rinnova: in arrivo la funzione turbo per vedere i Reels al doppio della velocità

La notizia arriva direttamente da Threads, dove è stato anticipato il funzionamento di questa nuova funzionalità. Il meccanismo sarà semplicissimo e molto intuitivo: basterà tenere premuto il bordo dello schermo durante la riproduzione di un Reel per attivare la modalità “turbo” e velocizzare il video.

Visualizza su Threads

Chi utilizza regolarmente TikTok sa bene quanto questa funzione sia diventata indispensabile nella fruizione quotidiana dei contenuti. Non è un caso che tutte le principali app di video brevi – da YouTube Shorts a X, passando per Rednote – abbiano già introdotto sistemi simili nei loro player video.

Ma le novità in cantiere non si fermano qui. Il team di sviluppo di Instagram sta lavorando anche a una gradita semplificazione del sistema di pausa: presto basterà un singolo tocco sullo schermo per fermare la riproduzione di un Reel, eliminando finalmente la scomoda necessità di dover tenere premuto il dito sul display.

Insomma, sembrano ormai maturi i tempi per due aggiornamenti che renderanno decisamente più piacevole l’esperienza di visione dei Reels. Come spesso accade per le funzionalità in fase di test, Meta non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio di questi aggiornamenti. Resta inoltre da capire se assisteremo a un lancio globale simultaneo o se la società opterà per un rollout graduale, strategia spesso adottata per monitorare eventuali problemi e raccogliere feedback dagli utenti.

Continueremo a monitorare gli sviluppi di queste nuove funzionalità e vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori dettagli sulle tempistiche di rilascio.