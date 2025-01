Non bastasse il terremoto che sta facendo crollare la percezione della bellezza su Instagram, il social di Meta ha annunciato una “nuova” funzionalità che ricorda la perversa scheda “Attività” che Instagram ha rimosso nel 2019 a seguito di non poche lamentele da parte degli utenti.

Oggi il numero uno di Instagram Adam Mosseri ha annunciato la novità spiegando che nel nuovo feed gli utenti potranno vedere quali amici hanno apprezzato un post e quali hanno lasciato una “nota” temporanea su un Reel.

Instagram rimette in gioco una funzionalità controversa, questa volta per i Reels

“Vogliamo che Instagram non sia solo un luogo in cui consumare contenuti di intrattenimento, ma anche un luogo in cui connettersi tramite tali contenuti con gli amici”, afferma Mosseri.

In un mondo utopistico potrebbe funzionare, ma in realtà il passato ha già insegnato che alcuni utenti finiscono per stare attenti a ciò che a loro piace e quindi evitano di interagire con i contenuti per non condividere il loro gusti e interessi personali con le cerchie che potrebbero farsi chissà quali idee.

Altre piattaforme come X hanno preso la strada opposta nascondendo i post apprezzati dagli utenti, in parte perché le persone continuavano a essere sorprese a mettere “mi piace” a cose imbarazzanti.

Meta lo sa bene, tuttavia c’è un fattore tempestività non trascurabile, visto che a giorni il rivale TikTok potrebbe essere bandito negli Stati Uniti.

Reels è la risposta di Instagram a TikTok, ma molti creatori e utenti affermano che l’atmosfera su Reels non è quella che TikTok ha coltivato, al punto che molti utenti TikTok statunitensi si stanno rifugiando su RedNote, nonostante sia in lingua cinese.

Meta potrebbe voler approfittare del possibile ban di TikTok negli USA per aumentare la base utenti di Instagram, d’altronde l’azienda di Mark Zuckerberg ha lanciato Threads quando Elon Musk stava acquisendo Twitter, ora noto come X.