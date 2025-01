Instagram ha deciso di raddoppiare la durata massima dei Reels

L’inizio del 2025 di Meta è stato contrassegnato da una serie di cambiamenti di un certo peso — su tutti, la fine del fact-checking su Facebook e Instagram, che potrebbe creare una pericolosa sovrapposizione tra libertà di espressione e libertà di disinformazione —, molti dei quali toccano direttamente l’esperienza d’uso di Instagram, che ora si evolve raddoppiando la durata massima dei Reels.

L’annuncio è arrivato in questi minuti direttamente per bocca del grande capo della piattaforma Adam Mosseri: in un breve video pubblicato attraverso il proprio account, Mosseri ha annunciato che a partire da oggi Instagram consentirà di pubblicare Reels della durata massima di 3 minuti, segnando un importante cambio di strategia per la funzione chiave del social network di Meta.

Fino a questo momento — spiega il dirigente —, ogni Reel pubblicato su Instagram non poteva avere una durata superiore a 90 secondi e ciò in ragione della precisa scelta strategica di puntare sui video di breve durata anziché su quelli di lunga durata. Ebbene, la decisione di introdurre questo importante cambiamento arriva dopo aver prestato orecchio ai numerosi feedback degli utenti: l’auspicio di Instagram è che il nuovo limite consenta agli utenti di avere tempo a sufficienza per raccontare le proprie storie in maniera più efficace.

Il momento storico per questo cambio di rotta potrebbe essere tutt’altro che casuale: il grande rivale TikTok consente di pubblicare video di 3 minuti da diversi anni e il suo stop negli Stati Uniti rappresenta un’occasione estremamente ghiotta per Meta.

Insomma, dopo aver detto addio ad alcuni filtri di bellezza e aver modificato l’aspetto di parte dell’interfaccia rimasta invariata per anni, Instagram continua ad evolversi e lo fa mettendo nuovamente mano ai Reels (pure interessati da una recente modifica).

La versione più recente dell’applicazione di Instagram per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.