I Google Pixel 9, flagship Android svelati da Google nell’agosto del 2024, sono i primi smartphone dell’azienda a supportare la funzionalità di SOS via satellite, inizialmente relegata al mercato statunitense e ora pronta ad espandersi anche in Europa e Canada.

Nelle ultime ore, gli utenti in possesso di uno dei più recenti smartphone Made by Google hanno iniziato a ricevere un aggiornamento per l’applicazione che abilita le funzionalità che sfruttano la connettività satellitare sui dispositivi del robottino verde.

Google ha pubblicato l’app Satellite Gateway sul Play Store

Google ha recentemente pubblicato per la prima volta sul Google Play Store la “nuova” app Satellite Gateway. Il virgolettato è d’obbligo perché, in realtà, l’app è già esistente da qualche mese ma, finora, non era mai stata resa disponibile tramite lo store.

Satellite Gateway viene descritto come lo strumento che “abilita la connettività satellitare su Android” e, entrando più nel dettaglio, “abilita una serie di esperienze di messaggistica satellitare di emergenza sui dispositivi supportati”.

L’app Satellite Gateway sembra essere (attualmente) esclusiva dei Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL che eseguono Android 15 “stabile” (o la beta 3 del prossimo aggiornamento trimestrale) o che eseguono la beta 1 di Android 16.

Come potete apprezzare dalla seguente immagine, il changelog della nuova versione dell’app (datata 21 gennaio 2025) si limita a suggerire un “initial app listing”, confermando la prima pubblicazione sullo store.

La funzionalità SOS Satellite arriverà sui Google Pixel 9 con Android 15 QPR2

In base al contenuto della descrizione dell’app, Satellite Gateway è necessaria per potere sfruttare la funzionalità SOS Satellitare Pixel di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, subito dopo il lancio della beta 3 di Android 15 QPR2.

I commenti a una discussione su Reddit suggeriscono che alcuni utenti non statuintensi (in questo caso tedeschi e canadesi, oltre a noi che lo abbiamo ricevuto su Pixel 9 Pro XL) hanno ricevuto l’aggiornamento dell’app in questione.

Lo sbarco sullo store di questa applicazione (e la sua disponibilità extra-USA) potrebbe essere l’ulteriore conferma del fatto che, con il Pixel Drop di marzo 2025 (che arriverà proprio a braccetto con Android 15 QPR2), la funzionalità SOS Satellitare Pixel varcherà i confini statunitensi per raggiungere gli utenti canadesi ed europei (inclusi quelli italiani).