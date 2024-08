Durante l’evento di presentazione della serie di smartphone Google Pixel 9, l’azienda di Mountain View ha annunciato anche Satellite SOS, una funzionalità che consentirà di contattare i soccorritori e condividere la propria posizione tramite la rete satellitare quando non c’è copertura del servizio cellulare.

Google ha affermato che Pixel 9 sarà il primo smartphone Android in grado di utilizzare Satellite SOS, grazie a una collaborazione con Skylo.

Google porta la connettività satellitare su Android

La società ha annunciato che la funzionalità Satellite SOS verrà lanciata prima negli Stati Uniti indipendentemente dal piano dell’operatore utilizzato, ma secondo una pagina di supporto il servizio non sarà disponibile nelle Hawaii e in Alaska.

Secondo quanto riportato il servizio sarà incluso senza costi aggiuntivi per i primi due anni dopo l’attivazione dei dispositivi Google Pixel, ma l’azienda non chiarisce se o quando la funzionalità potrebbe arrivare per altri dispositivi Android.

Apple ha lanciato il suo servizio satellitare Emergency SOS a novembre 2022 e l’anno scorso ha annunciato che i possessori di iPhone 14 avrebbero ottenuto un anno aggiuntivo di copertura gratuita.

Google porta la connettività satellitare su Android dopo tentativo fallito di Qualcomm di lanciare una funzionalità SOS satellitare tutta sua.