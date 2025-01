Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli perché giungono interessanti anticipazioni riguardanti i prossimi modelli firmati Samsung, OnePlus e OPPO. La casa sud-coreana lascia presagire novità in arrivo per questo tipo di dispositivi durante gli annunci degli utili agli investitori, mentre gli ultimi rumor su OnePlus Open 2 e il parente stretto OPPO Find N5 suggeriscono l’integrazione di una novità a livello fotografico. Procediamo con calma e scopriamo tutto nel dettaglio.

Il futuro immediato di Samsung: nuovi pieghevoli “diversificati” e Galaxy AI su fascia media

Iniziamo da Samsung, che i giorni scorsi ha presentato la serie Galaxy S25 durante l’Unpacked. Nella seconda metà dell’anno toccherà ai nuovi smartphone pieghevoli, con la gamma che risulta attualmente rappresentata da Galaxy Z Fold6 e da Galaxy Z Flip6 (con in più Galaxy Z Fold Special Edition, commercializzato in pochi mercati selezionati).

Durante gli annunci degli utili agli investitori riguardanti l’ultimo trimestre 2024, i dirigenti di Samsung hanno toccato diversi argomenti, tra i quali il futuro della divisione mobile per quest’anno (via Jukanlosreve) e le funzionalità Galaxy AI. Quali sono i piani per la MX Division per il 2025?

“Nonostante le incertezze macroeconomiche in corso, prevediamo la diffusione delle funzioni AI nei dispositivi di fascia medio-bassa. Nel frattempo, il tasso di crescita del mercato premium rallenterà rispetto allo scorso anno. Continueremo a promuovere la crescita dei nostri flagship con Galaxy S25, che vanta un sistema operativo AI integrato e un’intelligenza artificiale multimodale per le nostre prestazioni più potenti di sempre“. “Nella seconda metà dell’anno lanceremo nuovi prodotti pieghevoli con fattori di forma migliorati, maggiore durata e una gamma diversificata per ampliare la base di clienti. Grazie a questi sforzi, puntiamo a raggiungere una crescita a due cifre nelle vendite dei nostri modelli di punta nel 2025“.

In questi due estratti troviamo due anticipazioni interessanti: la prima pare confermare quanto abbiamo visto nelle ultime settimane riguardo il possibile arrivo di funzionalità Galaxy AI anche sulla fascia media e medio-bassa, magari a partire dai modelli Galaxy A in arrivo nei prossimi mesi (marzo?). La seconda tocca l’argomento pieghevoli, e lascia presagire l’arrivo di una gamma più ampia.

Sappiamo che durante l’estate dovrebbero essere lanciati Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, ma la serie Galaxy Z potrebbe allargarsi: questa ulteriore “diversificazione” potrebbe nascondere il presunto Galaxy Z Flip FE, già protagonista di diverse indiscrezioni, ma anche il trifold intravisto durante l’Unpacked di qualche giorno fa (più difficile, visto che il prezzo di un simile prodotto non sarà esattamente popolare). Per “ampliare la base di clienti” è probabile che la casa di Seoul possa proporre dunque almeno uno smartphone pieghevole dal prezzo più abbordabile, facendo esordire un modello Fan Edition anche in questa gamma (dopo smartphone, tablet, smartwatch e cuffie).

Siamo sicuri che torneremo sull’argomento nei prossimi mesi, quindi continuate a seguirci.

OnePlus Open 2 con teleobiettivo con supporto macro?

Sappiamo che i pieghevoli OnePlus e OPPO risultano strettamente collegati, e OnePlus Open 2 dovrebbe condividere praticamente tutto con il fratello OPPO Find N5, anch’esso in arrivo. È possibile che OnePlus Open 2 possa essere il modello commercializzato a livello globale, mentre OPPO Find N5 possa risultare quello prescelto per il mercato interno.

Il noto leaker Smart Pikachu ha condiviso su Weibo che OPPO Find N5 (e quindi OnePlus Open 2) potrà contare su un comparto fotografico migliorato rispetto al predecessore: a quanto pare offrirà un teleobiettivo con supporto macro per gli scatti ravvicinati, così come OPPO Find X8 Ultra. Sfruttando lo zoom, un teleobiettivo di questo genere consentirebbe di ottenere macro di maggiore qualità (e con diversi vantaggi) rispetto ad esempio a un sensore ultra-grandangolare con modalità macro.

Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di presentazione di OnePlus Open 2, ma le indiscrezioni puntano a un pieghevole dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP, batteria da 5900 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 50 W e di un corpo più sottile e leggero. La prima generazione, OnePlus Open, ha debuttato durante l’autunno 2023, quindi ormai i tempi sono maturi. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, considerando che il fratello firmato OPPO dovrebbe arrivare a febbraio.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip6