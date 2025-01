L’aggiornamento One UI 7.0 non impatta solo sul design della One UI, ma anche su quello di tutte le app Samsung di serie. Una di queste è Smart Switch, l’app predefinita di Samsung per trasferire dati dal vecchio smartphone o tablet al nuovo dispositivo Samsung Galaxy.

Smart Switch permette di trasferire sul nuovo dispositivo Galaxy le foto preferite, i contatti, gli eventi del calendario, le note, le impostazioni del dispositivo e altro, il tutto in modo rapido e senza fili, rendendo decisamente più semplice passare a un nuovo smartphone Samsung Galaxy, sia da dispositivi Android che iOS.

Samsung aggiorna Smart Switch con il design della One UI 7

La prima novità del design di Smart Switch è l’icona dell’app che con la versione 3.7.61.16 ottiene un colore più chiaro nella metà superiore della “S” stilizzata.

Per quanto riguarda l’interfaccia, Smart Switch ora mostra le due opzioni per inviare e ricevere i dati in modo più chiaro, poiché ora sono racchiuse in due pulsanti ben definiti. Ecco un confronto tra prima e dopo.

Gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S25 sono i primi dispositivi con One UI 7.0 preinstallata e di conseguenza tutte le app preinstallate vengono aggiornate con il nuovo linguaggio di design.

Con l’occasione segnaliamo che è il momento giusto per acquistare uno smartphone della nuova gamma Samsung Galaxy S25, in quanto sono attualmente in corso le promo di lancio.