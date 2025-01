In sede di lancio dei nuovi Galaxy S25, smartphone che hanno portato al debutto la One UI 7, Samsung ha fatto sapere che alcune delle funzionalità fotografiche dei flagship 2025 sarebbero state implementate, più avanti, anche su alcuni vecchi modelli.

Andiamo quindi a scoprire quali potrebbero essere queste funzionalità e, soprattutto, quando dovrebbero debuttare sui modelli più datati, a partire dagli ex flagship della gamma Samsung Galaxy S24.

I Samsung Galaxy S25 portano al debutto interessanti funzionalità fotografiche

I Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono ormai stati annunciati da oltre una settimana ma non smettono di essere, per un motivo o per un altro, al centro della scena.

I miglioramenti hardware rispetto ai predecessori ci sono, soprattutto per quanto concerne il cuore pulsante (aspetto che impatta principalmente su S25 e S25+, dotati lo scorso anno di un chip Exynos), lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le novità hardware si esauriscono al nuovo sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel del modello Ultra; sul fronte del software, invece, le novità sono decisamente più importanti e, rispetto al passato, danno una marcia in più ai Galaxy S25.

Di tutte le nuove funzionalità fotografiche portate al debutto dai Galaxy S25, Samsung dovrebbe portarne una buona parte anche sui dispositivi più datati, partendo dai flagship 2024 (con Galaxy S24 Ultra in pole position) per poi procedere sugli altri dispositivi che sono in grado di supportarle.

Le nuove funzionalità fotografiche che dovrebbero essere portate sui vecchi dispositivi sono:

Il set di dieci filtri (di cui sei in stile “pellicola” dall’aspetto retrò) personalizzabili , con la possibilità di regolare parametri come la temperatura colore e il contrasto.

(di cui sei in stile “pellicola” dall’aspetto retrò) , con la possibilità di regolare parametri come la temperatura colore e il contrasto. Il formato “Video Log” per la videografia professionale (dà più controllo sui colori nella registrazione dei video) almeno nella modalità video Pro.

(dà più controllo sui colori nella registrazione dei video) almeno nella modalità video Pro. La possibilità di registrare video in HDR a 10 bit con supporto alla funzionalità Hybrid Log Gamma (che estende la compatibilità con HDR+).

con supporto alla funzionalità Hybrid Log Gamma (che estende la compatibilità con HDR+). La funzionalità “apertura virtuale” che consente di regolare, in maniera granulare, la sfocatura dello sfondo negli scatti professionali (ovvero quando è attiva la modalità Expert RAW).

che consente di regolare, in maniera granulare, la sfocatura dello sfondo negli scatti professionali (ovvero quando è attiva la modalità Expert RAW). La funzionalità

Quando arriveranno queste funzionalità sui vecchi Galaxy?

A differenza degli altri anni, in cui i nuovi flagship della serie Galaxy arrivavano sul mercato con un aggiornamento intermedio della One UI lanciata qualche mese prima, subito dopo il rilascio della nuova versione di Android, le cose sono cambiate.

Nella parte finale del 2024 non è stata portata al debutto alcuna nuova versione della One UI basata su Android 15: per conoscere la One UI 7, abbiamo dovuto attendere la metà del mese di gennaio 2025 e il lancio dei nuovi Galaxy S25.

La One UI 7 è disponibile in beta (non ufficialmente in Italia) da tempo sui Galaxy S24 ma sui flagship 2024 non offre tutte le funzionalità fotografiche di cui vi abbiamo parlato, ragione per cui potrebbe esserne orfana anche dopo il debutto per vie ufficiali.

D’altronde è chiaro che Samsung non avesse voglia di spoilerare tutte le novità software che avremmo visto con i flagship della nuova generazione; è altrettanto ragionevole ipotizzare che il colosso sudcoreano non traesse alcun vantaggio dal dotare, da subito, i vecchi dispositivi di queste nuove funzionalità. Meglio lasciarle come esclusiva dei modelli più recenti e poi, più avanti, portarle anche sui vecchi modelli (compatibili).

A questo punto, entra in gioco la One UI 7.1, versione non ancora confermata da Samsung (che l’ha spoilerata per sbaglio qualche giorno fa), che dovrebbe configurarsi come l’aggiornamento intermedio “giusto” per portare sui vecchi modelli alcune funzionalità inizialmente esclusive dei Galaxy S25.

Ciò che gioca a sfavore di Samsung è il tempo: con Android 16 dietro l’angolo (la sua uscita è prevista per giugno) e la (probabile) corsa allo sviluppo della One UI 8, il team di sviluppo avrà modo di sviluppare una “vera” One UI 7.1 che non si limiti a correggere bug e a portare le novità dei Galaxy S25 anche sui vecchi modelli?

Difficile dirlo, anche se alcune voci di corridoio concordano sul fatto che l’aggiornamento intermedio esisterà anche quest’anno. In ogni caso, aspettando attesa che la One UI 7 inizi a sbarcare ufficialmente sui modelli più datati, continueremo a monitorare la situazione.