Lo scorso 22 gennaio, Samsung ha ufficializzato i nuovi Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, smartphone di fascia flagship che fanno il debutto sul mercato con a bordo la One UI 7, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata basata nativamente su Android 15.

Vi abbiamo già raccontato quali sono le novità più interessanti introdotte dal colosso sudcoreano che, attraverso la Web App Prova Galaxy, consente di “provare” un’anteprima della nuova esperienza utente. Proprio con la Web App, Samsung ha involontariamente spoilerato la One UI 7.1, un errore corretto poche ore dopo lasciando il dubbio sul fatto che si trattasse di un errore in buona fede o di una sorta di spoiler per novità in arrivo.

La One UI 7.1 di Samsung “appare” nella Web App “Prova Galaxy”

Prova Galaxy è una Web App realizzata da Samsung che consente agli utenti iOS e agli utenti Android di “provare” sul proprio smartphone l’esperienza d’uso della più recente versione della One UI, con annesse le chicche dei più recenti flagship della casa, con l’obiettivo di invogliare le persone a scegliere uno smartphone della gamma Galaxy.

La Web App è stata aggiornata qualche giorno fa per pubblicizzare i nuovi Galaxy S25 e, sia nella schermata di benvenuto che accedendo al nuovo pannello delle notifiche della One UI 7, era presente un dettaglio non è passato inosservato (via HuaweiCentral): Samsung faceva riferimento all’esperienza utente fornita come una “simulazione della One UI 7.1“, una versione ancora inedita dell’interfaccia personalizzata della casa.

Errore corretto: lapsus o anticipazione di novità in arrivo?

Nelle ore successive, Samsung è effettivamente corsa ai ripari, rilasciando un piccolo aggiornamento per la Web App Prova Galaxy che adesso indica, in maniera corretta, la dicitura One UI 7.

L’inserimento della dicitura One UI 7.1 potrebbe essere stato qualcosa di totalmente accidentale e dettato dall’abitudine per Samsung che, negli ultimi anni, ha rilasciato tutti i nuovi flagship della gamma Galaxy S con la versione X.1 della One UI (i Galaxy S24 con la One UI 6.1, i Galaxy S23 con la One UI 5.1 e così via).

Il rilascio in ritardo di Android 15 e la volontà di rinnovare profondamente l’interfaccia utente, hanno fatto sì che Samsung decidesse di prendersi tutto il tempo necessario per mettere a punto la One UI 7, arrivata al debutto ufficiale alcuni mesi dopo rispetto al solito.

Con Android 16 che arriverà in anticipo (il rilascio è previsto a giugno), il colosso sudcoreano ha pochi mesi per mettere a punto una eventuale One UI 7.1 (che potrebbe comunque debuttare fra qualche mese con i nuovi pieghevoli); alcune voci di corridoio avevano invece suggerito che Samsung potesse invece andare oltre, per concentrarsi direttamente sulla prossima One UI 8.

A ogni modo, nel caso in cui siate curiosi di provare l’esperienza utente fornita dai Galaxy S25, vi basterà raggiungere il portale di Prova Galaxy (tramite questo indirizzo) da browser Safari (su iPhone) o da browser Internet Samsung e Google Chrome (su smartphone Android) e seguire le semplici istruzioni indicate direttamente sulla pagina.