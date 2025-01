Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo raccontato che il team di sviluppo fosse al lavoro per risolvere un problemino dei Google Pixel Watch legato all’attivazione della funzionalità SOS emergenze.

Un nuovo post recentemente pubblicato da Google sul portale del supporto, conferma questa indiscrezione: è in rollout un piccolo aggiornamento alla funzionalità che andrà ad aggiungere un passaggio in più al meccanismo di attivazione che, in precedenza, portava all’attivazione involontaria della funzionalità con conseguenti chiamate accidentali verso il 911.

Google Pixel Watch: risolto il problemino legato a SOS emergenze

Google è stata tempestiva nel risolvere un problema legato ai propri smartwatch. Sono passati pochissimi giorni da quando sono emerse le indiscrezioni sull’arrivo del nuovo trigger di attivazione della chiamata d’emergenza, il cui rollout è confermato (nelle prossime settimane) da un nuovo post sul portale di supporto.

La funzionalità SOS emergenze dei Google Pixel Watch chiederà agli utenti una conferma prima di procedere con la chiamata verso i servizi di emergenza (o verso un contatto di mergenza).

Nelle prossime settimane, implementeremo una modifica per ridurre la probabilità di attivare accidentalmente una chiamata SOS emergenze durante attività come l’esercizio fisico, garantendo al contempo un accesso facile e veloce per avviare una chiamata quando ne hai più bisogno.

Il nuovo meccanismo di attivazione della funzionalità SOS emergenze

Il nuovo metodo di attivazione “predefinito” per richiedere una chiamata di emergenza, prevede che gli utenti premano cinque volte consecutive la corona girevole dello smartwatch e, successivamente, che tocchino lo schermo e tengano premuto per 3 secondi.

La schermata che richiede di “toccare e tenere premuto” rimarrà visibile per 20 secondi, dopodiché verrà rimossa per evitare che possa partire una chiamata accidentale.

Gli utenti possono comunque decidere di ripristinare il vecchio comportamento che faccia partire automaticamente la chiamata ai soccorsi dopo un conto alla rovescia di 5 secondi. Per farlo basterà:

Accedere alle impostazioni dello smartwatch. Raggiungere la sezione Sicurezza ed emergenze. Selezionare SOS emergenze. Selezionare Modalità per avviare SOS. Effettuare un tap su Chiama automaticamente.

Come scaricare o aggiornare l’app companion per gli smartwatch Made by Google

L’app companion Pixel Watch, fondamentale per accoppiare, configurare o personalizzare gli smartwatch del colosso di Mountain View può essere scaricata o aggiornata tramite il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Raggiunta la pagina dell’app, sarà sufficiente effettuare un tap su “Installa” (nel caso in cui dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui la abbiate già installata ma venga segnalata la presenza di un aggiornamento).