I Google Pixel Watch, smartwatch con Wear OS realizzati direttamente da Big G con tutto il know how assorbito in seguito all’acquisizione di Fitbit, possono vantare una serie di funzionalità molto utili. Tra queste rientra sicuramente SOS emergenze, una funzionalità pensata per venire incontro agli utenti che hanno bisogno di chiamare rapidamente i servizi d’emergenza o un contatto d’emergenza.

Sembra che, in futuro, Google possa andare a risolvere un problemino che affligge la funzionalità ed è stato segnalato da un buon numero di utenti (soprattutto negli Stati Uniti): la scorciatoia (o gesto) per invocare la funzionalità, infatti, ha causato frequenti chiamate accidentali verso il 911.

Google Pixel Watch e SOS emergenze: presto potrebbe cambiare qualcosina

Il codice sorgente dell’ultima versione disponibile (la 3.3.0.714022638) dell’app companion Pixel Watch, nasconde al suo interno alcune stringhe di codice che suggeriscono i lavori in corso per apportare alcune modifiche alla scorciatoia (o gesto) per attivare la funzionalità SOS emergenze.

<string name=”emergency_sos_touchandhold”>Touch & hold to call</string>

<string name=”emergency_sos_touchandhold_description”>On your watch, quickly press the crown 5 times, then touch & hold the screen for 3 seconds to call for help</string>

<string name=”emergency_sos_auto_call”>Automatically call</string>

<string name=”emergency_sos_auto_call_description”>On your watch, quickly press the crown 5 times to call for help after a 5-second countdown</string>

Attualmente, per invocare la funzionalità è sufficiente premere cinque volte consecutivamente la corona girevole dello smartwatch. Dopo che verranno applicate le modifiche, l’utente dovrà effettuare cinque pressioni consecutive sulla corona girevole e, successivamente, tenere premuto lo schermo per 3 secondi al fine di far partire la chiamata d’emergenza.

Il seguente video, mostra la demo di come funzionerà l’attivazione della chiamata d’emergenza in seguito all’aggiornamento. Le modifiche previste, sono molto simili a quelle che il team di sviluppo apportò nell’ottobre 2023 anche sulla declinazione della funzionalità per gli smartphone Pixel.

Come scaricare o aggiornare l’app companion per gli smartwatch Made by Google

L’app companion Pixel Watch, fondamentale per accoppiare, configurare o personalizzare gli smartwatch del colosso di Mountain View può essere scaricata o aggiornata tramite il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Raggiunta la pagina dell’app, sarà sufficiente effettuare un tap su “Installa” (nel caso in cui dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui la abbiate già installata ma venga segnalata la presenza di un aggiornamento).