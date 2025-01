Annunciato ad agosto 2024 ai Campionati Mondiali Pokémon e disponibile da ottobre per iOS e Android, il gioco di carte collezionabili Pokémon Pocket è una versione semplificata del celebre Pokémon Trading Card Game (TCG), progettata per sessioni di gioco più rapide e adatte alla mobilità rispetto al più completo TCG Live.

Ieri The Pokémon Company ha annunciato che è in arrivo Scontro Spaziotemporale, la nuova espansione che vede Dialga‑ex e Palkia‑ex come protagonisti.

Scontro Spaziotemporale è la nuova espansione di Pokémon Pocket

The Pokémon Company informa gli appassionati che i Pokémon leggendari della regione di Sinnoh Dialga e Palkia hanno distorto tempo e spazio per dare una nuova dimensione alle lotte come Pokémon-ex.

Nel comunicato si legge che l’espansione Scontro Spaziotemporale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket sarà composta da più di 140 carte, tra le quali figurano strepitosi Pokémon-ex, nuove carte Allenatore e carte immersive da ammirare e che teletrasporteranno il giocatore nel meraviglioso mondo Pokémon.

Ecco alcune delle carte che potrete trovare nella nuova espansione che sarà disponibile a partire dal 30 gennaio.

A seguire trovate il trailer della nuova espansione Scontro Spaziotemporale e il badge per raggiungere la pagina del gioco Pokémon Pocket nel Play Store di Google.