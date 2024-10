Il tanto atteso Pokémon TCG Pocket è finalmente disponibile per il download sul Google Play Store, dopo essere stato annunciato lo scorso agosto ai Campionati Mondiali Pokémon. Questo nuovo gioco mobile, pensato per iOS e Android, offre una versione semplificata del celebre Pokémon Trading Card Game (TCG), progettata per sessioni di gioco più rapide e adatte alla mobilità rispetto al più completo TCG Live.

Una nuova esperienza di gioco mobile con Pokémon TCG Pocket

Dopo un periodo di pre-registrazione aperto ad agosto, Pokémon TCG Pocket è ora scaricabile su dispositivi Android. Il gioco permette ai giocatori di immergersi nel mondo del TCG con meccaniche che ricordano l’esperienza reale, grazie ai pacchetti di carte virtuali che possono essere aperti per costruire un mazzo. Ogni utente può aprire gratuitamente due pacchetti al giorno, mentre ulteriori pacchetti e un Battle Pass premium sono acquistabili per ottenere asset digitali aggiuntivi.

Pokémon TCG Pocket ha un’interfaccia che introduce i giocatori al gioco in modo graduale, insegnando le basi di questa versione ridotta del TCG da tavolo. Per sbloccare la modalità “Battling” è necessario raggiungere il livello 3, ma una volta attivata, sarà possibile sfidare sia avversari controllati dalla CPU che altri giocatori in modalità “Versus”.

Al lancio, Pokémon TCG Pocket ha un peso iniziale di circa 190 MB su Android, con un ulteriore espansione di 300 MB che viene richiesto al primo avvio, non particolarmente pesante dunque. Se volete provarlo non vi resta che scaricarlo al link sul badge sottostante: