Dopo quella dedicata ai gamer Circle to Search potrebbe in futuro prevedere una funzionalità particolarmente comoda per chi ama fare shopping. La novità, infatti, è stata individuata nella versione 16.2.39.sa.arm64 dell’app Google dove compare una nuova voce nel menu contestuale quando si utilizza la modalità di ricerca di Circle to Search.

Indizi e prospettive sul futuro di Circle to Search

Al momento, utilizzando Circle to Search, si può fare riferimento a tre opzioni Salva, Seleziona testo e Condividi. Nella versione 16.2.39.sa.arm64 dell’app Google è stata individuata una nuova voce, “Confronta”, che compare tra Salva e Seleziona testo. Attualmente, premendo su quell’opzione Circle to Search si blocca perché l’attività legata a questa funzione non è ancora presente nel codice.

Sempre nel codice dell’app Google è però presente un’informazione che suggerisce come questa funzionalità sia destinata a permettere di confrontare i prodotti.

Non c’è altro di concreto su cui basarci, ma intanto è interessante registrare l’idea di Google di migliorare la ricerca anche tramite il meccanismo alla base di Circle to Search. Una funzionalità di comparazione potrebbe risultare utile agli utenti per valutare due prodotti simili prima di decidere quale acquistare. Anche se prematura come previsione, non è fuori luogo pensare a una possibile integrazione di questa funzionalità con Google Shopping o altri e-commerce così da fornire agli utenti maggiori dettagli su prezzi, recensioni e specifiche tecniche dei prodotti.

Di certo, Circle to Search, così come lo stiamo imparando a conoscere e utilizzare (siamo quasi al primo anniversario del suo rilascio), è solo all’inizio di una nuova modalità di ricerca. Oltre a semplificare il tradizionale modo di trovare informazioni e risorse online, può aprire le porte a innovative possibilità. Il confronto di prodotti in una prospettiva di vendita è, infatti, solo una delle tante possibilità percorribili. Perché non pensare, per esempio, al confronto tra due (o più) notizie, video o contenuti multimediali?