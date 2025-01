L’aspetto forse più stimolante e affascinante dell’intelligenza artificiale non è tanto il miglioramento di ciò che già sappiamo fare, quanto il suo utilizzo in modi sorprendenti. Questo può offrire un aiuto inaspettato, particolarmente utile e gradito. È il caso di Circle to Search che potrebbe introdurre una nuova funzionalità, Get Game Help, con il quale aiutare i gamer a completare un livello o a superare un problema durante una sessione di gioco.

Come Get Game Help in Circle to Search può risolvere diversi problemi ai gamer

Chi ha avuto la possibilità (anche per ragioni anagrafiche) di seguire l’evoluzione delle console ricorda perfettamente la frustrazione di non riuscire a superare un livello o a sconfiggere un mostro su un videogioco dell’ATARI, della Nintendo o della PlayStation. Nell’epoca in cui non c’era internet (o se c’era non era così diffuso, popolato e accessibile come oggi) le uniche possibilità a disposizione per affrontare questo problema erano date dal passaparola o dalle guide sulle riviste tematiche. Oppure si rimaneva bloccati, arrovellandosi alla ricerca di una soluzione a quel passaggio altrimenti irrisolvibile.

Con Circle to Search, le cose potrebbero cambiare. Nella versione 16.07.7 dell’app Google, infatti, è stato possibile attivare una nuova funzionalità (Ottieni aiuto per il gioco) che compare sopra la barra di ricerca. Premendo su di essa è possibile allegare uno screenshot della schermata di gioco in cui ci si trova così da effettuare una ricerca su Google accompagnata dalla query “ottieni aiuto per questo gioco”.

Al momento la funzionalità presenta alcuni limiti (come il fatto che resti attiva ogni volta che si utilizza Circle to Search) che presumibilmente verranno risolti prima del rilascio definitivo. Va anche detto che, sebbene comoda e valida, l’utilità di Get Game Help dipende dalla disponibilità di risultati su Google. Di per sé, infatti, Circle to Search fa solamente da tramite eseguendo uno screenshot con la schermata di gioco e aggiungendo un testo per la ricerca.

È però interessante l’idea alla base di questa funzionalità che è ancora in una fase iniziale di sviluppo, tanto da non essere disponibile. In futuro potrebbe essere migliorata e implementata introducendo la possibilità di attingere risposte anche ai video su YouTube o ai contenuti su altre piattaforme. Potrebbe anche essere data la possibilità all’utente di modificare la query di ricerca per inserire più dettagli. La stessa schermata di gioco, infatti, può presentare diversi scenari o possibilità di azione: dal completamento del livello, al raccogliere tutte le monete disponibili (come nell’esempio del video), fino ad accedere a un livello speciale tramite una manovra o combinazione di tasti.

In tutti i casi, le potenzialità per i gamer sono molteplici e significative. Un’eventuale implementazione di una funzionalità come questa potrebbe rivelarsi estremamente utile.