Che la serie Samsung Galaxy S25 sia ormai dietro l’angolo è piuttosto palese: oltre al fatto che conosciamo la data della presentazione ufficiale (22 gennaio 2025), in queste ultime ore sta spuntando una quantità importante di anticipazioni sempre più precise. Quest’oggi possiamo dare un’occhiata a un video promozionale che ci mostra alcune delle funzionalità che vedremo tra pochi giorni sui nuovi flagship, come la Nightography migliorata e la cancellazione audio: procediamo subito.

Spunta un video promozionale per la serie Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra saranno svelati la prossima settimana, ma gran parte delle specifiche e delle indicazioni sono già sostanzialmente trapelate in anticipo. Abbiamo visto alcuni dettagliati render stampa, abbiamo scoperto il design rivisto e alcuni dei passi avanti rispetto alla serie Galaxy S24, abbiamo ascoltato la nuova suoneria e persino dato uno sguardo a cosa saranno in grado di fare Google Gemini e Galaxy AI a bordo dei nuovi smartphone.

Ora è arrivato il momento di scoprire insieme un nuovo video promozionale, all’interno del quale vengono mostrate alcune delle funzionalità della One UI 7.0 che troveremo a bordo della serie Galaxy S25. “Inizia la giornata in modo più intelligente“, viene riportato all’inizio, subito dopo l’apparizione del marchio Galaxy AI: viene quindi mostrata la funzione Now Brief della Now Bar, che dalla schermata di blocco può fornire diverse informazioni utili per iniziare la giornata (come il meteo e il punteggio di Samsung Health basato sul sonno).

Subito dopo il produttore mostra le capacità di Google Gemini e del rinnovato assistente AI integrato con azioni multiple, prima di passare al comparto fotografico. Nella parte successiva del breve video possiamo iniziare ad apprezzare i miglioramenti per la Nightography, con la modalità Night Video perfezionata, e scoprire la funzione Audio Eraser, che permetterà di ridurre certi tipi di suoni nei video (come il vociare in sottofondo, la musica, il vento e non solo).

Al termine del video possiamo nuovamente avere “conferme” sul design della serie Samsung Galaxy S25, con tanto di S Pen (ancora una volta dedicata alla variante Ultra). In questo frangente vengono mostrati quattro smartphone, ma i modelli dovrebbero essere sempre i “soliti” tre (il frontale pare quello di Galaxy S25 Ultra): improbabile che tra i protagonisti ci sarà da subito Samsung Galaxy S25 Slim, che dovrebbe invece essere proposto più avanti nel corso dell’anno.

Vi lasciamo al video completo, dalla durata di poco più di 1 minuto e mezzo. Ormai manca davvero poco al Galaxy Unpacked: l’appuntamento per scoprire insieme la serie Galaxy S25 di Samsung è fissato per il 22 gennaio 2025, a partire dalle ore 19:00.

In copertina Samsung Galaxy S24