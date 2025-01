Nonostante l’enorme succeso a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare social network e proprio questo è uno dei motivi della sua grande diffusione a livello globale.

Tale lavoro si traduce nell’implementazione non soltanto di nuove funzionalità ma anche di modifiche grafiche più o meno rilevanti ma che, ad ogni modo, possano rendere l’esperienza offerta più piacevole e moderna.

Una piccola modifica grafica per Instagram

Una di queste piccole novità grafiche è stata annunciata nelle scorse ore e riguarda la griglia del profilo, nella quale i contenuti verranno mostrati come rettangoli invece che come quadrati.

Ad annunciare questa novità è stato Adam Mosseri con una Storia nelle scorse ore, spiegando che la modifica è stata adottata sulla base della semplice constatazione che la maggior parte di ciò che viene caricato su Instagram, sia foto che video, ha un orientamento verticale.

Mosseri si è detto consapevole che tanti utenti amano le foto e i video mostrati nei quadrati, essendo questa una delle caratteristiche che hanno contribuito a rendere Instagram così popolare ma il “fastidio” per questa nuova impostazione sarà soltanto transitorio e nel lungo termine gli utenti saranno felici del fatto che più foto e più video saranno effettivamente visibili come previsto nel profilo, invece di essere ritagliati in modo aggressivo.

In sostanza, Mosseri ha ribadito quanto anticipato lo scorso anno, quando sono stati avviati i test di questa modifica con una ristretta cerchia di utenti.

La nuova visualizzazione di foto e video nel profilo di Instagram sarà implementata per tutti gli utenti nel corso di questo weekend.