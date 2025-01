REDMAGIC X Golden Saga Limited Edition è appena stato lanciato ufficialmente in un’unica variante con 24 GB di RAM e 1 TB di archiviazione e si posiziona come uno smartphone di fascia alta griffato “Legend of Zhenjin Limited Collection”.

Questa edizione limitata condivide le sue specifiche principali con la serie REDMAGIC 10 Pro, ma è dotata di una camera di vapore in oro e condotti dell’aria in oro e argento progettati per migliorare la dissipazione del calore. Il dispositivo impiega anche fibra di carbonio per migliorare le prestazioni termiche.

REDMAGIC X Golden Saga Limited Edition è una versione impreziosita di REDMAGIC 10 Pro

REDMAGIC X Golden Saga Limited Edition si distingue per l’uso di materiali di alta qualità, a partire dalla cover posteriore in vetro zaffiro, resistente ai graffi e alla corrosione. Inoltre gli elementi laccati in oro, tra cui il pulsante di accensione e il logo, impreziosiscono l’aspetto del dispositivo.

Naturalmente il prodotto è fornito in una confezione speciale che include una custodia, un caricabatterie e un dispositivo di raffreddamento esterno, il tutto a tema.

Per il resto i modelli REDMAGIC 10 Pro sono animati dal potente SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, inoltre il display OLED da 6,85 pollici vanta risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco fino a 2000 nit.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore primario OmniVision OV50E40 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 16 MP integrata sotto il display.

Altre caratteristiche includono doppi altoparlanti con DTS:X Ultra, un jack audio da 3,5 mm e una batteria da 7.050 mAh con ricarica rapida da 100 W

Ricordiamo che REDMAGIC 10 Pro è disponibile anche in una nuova opzione di colore “Lightspeed” a livello globale, Italia inclusa, che conferisce al dispositivo una finitura bianca e argento, attenuando al contempo la sua estetica votata al gaming.

Lo smartphone REDMAGIC X Golden Saga Limited Edition debutta in Cina al prezzo di 9.699 yuan, corrispondenti a circa 1.282 euro.