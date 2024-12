REDMAGIC 10 Pro (qui trovate la nostra recensione completa), inizialmente offerto sul solo mercato cinese lo scorso 13 novembre, debutta sul mercato internazionale con un prezzo più basso rispetto a quello della versione originale asiatica e diverse caratteristiche tecniche che potrebbero contribuire a farlo rapidamente eleggere come uno degli smartphone da gaming più competitivi.

Le caratteristiche di REDMAGIC 10 Pro

REDMAGIC 10 Pro si presenta con un hardware piuttosto interessante. Rileviamo prima di tutto una batteria da 7.050 mAh che sembra essere ideale per supportare le sessioni di gioco più lunghe, così come una ricarica rapida fino a 100 W.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8 Elite Qualcomm con chip Red Core R3, che la società ha sviluppato proprio per ottimizzare l’esperienza di gioco sul dispositivo mobile. Di rilievo anche la dotazione di RAM (24GB) e di memoria (1TB quella interna).

Passando allo schermo, abbiamo un display AMOLED da 6,85”, con risoluzione di 2688 x 1216 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La luminosità di picco è invece di 2000 nit, permettendo così al giocatore di fruire di un’esperienza di utilizzo ottimale anche in caso di diretta esposizione solare. Non sono presenti notch o fori sul display, perché la fotocamera per i selfie è sotto lo schermo. Il design è così ancora più pulito, favorito anche dalle cornici super sottili intorno al display.

A proposito di fotocamere, abbiamo un set di tre moduli posteriori che combinano sensori da 50MP + 50MP + 2MP.

Il prezzo di REDMAGIC 10 Pro

Il prezzo di REDMAGIC 10 Pro sul mercato italiano apporta qualche ribasso rispetto al prezzo equivalente dal mercato cinese. Il listino recita infatti:

REDMAGIC 10 Pro 12GB +256GB: 649 euro (colorazione Shadow)

REDMAGIC 10 Pro 16GB +512GB: 799 euro (colorazioni Dusk o Moonlight)

REDMAGIC 10 Pro 24GB + 1TB: 999 euro (colorazione Dusk).

JerryRigEverything approva: test di robustezza superati

Ad aggiungere ulteriori spunti di valutazione è poi puntualmente arrivato il test di durabilità con cui lo youtuber americano JerryRigEverything ha voluto mettere alla prova REDMAGIC 10 Pro.

Ebbene, i test preliminari sul display hanno fornito un esito standard, mentre il bend test ha dato luogo a un risultato sorprendente, con lo smartphone che si flette senza danni o scricchiolii, anche a fronte di sollecitazioni estreme.

Le ulteriori valutazioni dello youtuber hanno evidenziato la presenza di una costruzione completamente in alluminio e una fotocamera frontale sotto al display piuttosto soddisfacente. Lo smartphone non è certificato IP contro acqua e polvere, sia causa della presenza del jack audio da 3,5 mm che della ventola attiva per dissipare il calore generato dal chip.

Ricordiamo che nel nostro Paese i preordini di REDMAGIC 10 Pro partiranno il 12 dicembre e che le consegne inizieranno il 17 dicembre.

Su Amazon non è ancora possibile trovare il nuovo smartphone, ma si possono acquistare le generazioni precedenti come il REDMAGIC 9S Pro.