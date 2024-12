Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, in quanto è la piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno per le loro esigenze personali e lavorative.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia costantemente impegnato in un lavoro di continuo miglioramento dello store, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni o modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Il Google Play Store si arricchisce di una nuova funzione

Nelle scorse ore il popolare leaker Mishaal Rahman ha condiviso su X dei dettagli relativi ad una piccola novità che il team di sviluppatori del Google Play Store sta testando e che potrebbe essere presto messa a disposizione di tutti gli utenti.

Stando a quanto è stato svelato dal leaker, infatti, sarebbe in fase di test un nuovo download manager, raggiungibile attraverso un nuovo tasto dedicato posizionato nell’angolo in alto a destra (include anche un apposito contatore).

Se si tocca questo nuovo tasto, si ha accesso ad un elenco delle applicazioni che sono state installate di recente (probabilmente da uno o due giorni) ma che non sono state ancora avviate per la prima volta e a quelle che sono in fase di download (in modo che gli utenti abbiano la possibilità di visualizzare i relativi progressi).

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia la disponibilità di tale nuova funzionalità che, sempre a dire di Mishaal Rahman, sarebbe in fase di test già da qualche settimana.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Google per scoprire quando sarà implementata per tutti gli utenti Android.