Il Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione e l’aggiornamento di app e applicazioni sugli smartphone Android che possono godere dei servizi Google, potrebbe presto ricevere alcune novità di rilievo.

L’ultima versione dello store, in via di distribuzione in questi giorni, nasconde i lavori in corso per l’implementazione di alcune modifiche estetiche, con l’obiettivo di mettere in risalto alcuni elementi dell’interfaccia, e di alcune modifiche funzionali, nello specifico legate alla sezione “Giochi” dello store. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Play Store: ci sono tante novità in arrivo

Il Google Play Store riceve spesso e volentieri novità, ultime in ordine cronologico i video a schermo intero e i suggerimenti personalizzati o e l’eliminazione della condivisione diretta delle app. Altre novità, specie quelle in via di sviluppo come la nuova schermata di ricerca più colorata, si nascondono dietro flag sperimentali per sviluppatori.

Oggi andiamo alla scoperta di alcune novità del secondo tipo, quelle nascoste dietro flag sperimentali, emerse dallo “smontaggio” del pacchetto APK della versione 44.1.17-31 del Google Play Store, attualmente in distribuzione per gli utenti Android.

L’interfaccia dello store potrebbe presto cambiare: tanto Material You in arrivo

La principale modifica grafica, quasi sorprendente, in arrivo sul Google Play Store andrà a investire tutti gli indicatori di avanzamento/completamento all’interno dello store.

Ad esempio, dal seguente video, potete vedere in azione una movimentata barra ondulata (che sembra avere lo stesso comportamento che ha la barra di avanzamento del lettore multimediale di Android) al posto della solita e “noiosa” barra orizzontale.

Andando oltre a questa che è la modifica più evidente, ci sono altre modifiche più sottili in arrivo il Google Play Store:

La stellina che accompagna il voto medio delle recensioni degli utenti, sarà blu e non più nera. Inoltre, potrebbero leggermente cambiare sia il font che accompagna questa sezione che alcune delle icone della stessa riga (peso del download, età consigliata, numero di download).

Gli avvisi, ad esempio quelli che avvertono che “Questo smartphone non è compatibile con questa app“, verranno messi in risalto grazie a una casella colorata che conterrà lo stesso testo al suo interno.

I progressi personali raggiunti in un gioco verranno mostrati direttamente nella pagina sullo store

In futuro, il Google Play Store arricchirà le pagine dei singoli giochi con i progressi (e gli obiettivi) ottenuti dall’utente in quel gioco: in questo modo, non sarà più necessario accedere all’app Google Play Giochi per visualizzare tali risultati.

Tutto ciò sarà possibile a patto che l’utente abbia già creato (o crei) un profilo di gioco (sempre legato a Google Play Giochi), vero “responsabile” del salvataggio di questi progressi.

Come mostrano le immagini della seguente galleria, i progressi/obiettivi appaiono subito sotto ai pulsanti per installare o disinstallare/giocare il gioco e vengono mostrati come carosello a scorrimento orizzontale: l’utente può scorrere, selezionarne uno o, tramite un pulsante dedicato (quello con la freccia), accedere alla scheda con gli obiettivi bloccati.

Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

Come anticipato in precedenza, questa nuova interfaccia dell’app Google Play Store è “nascosta” dietro un paio di flag sperimentali per sviluppatori.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.