Il team di sviluppatori di OnePlus ha rilasciato nelle scorse ore il primo aggiornamento per OnePlus 13R, smartphone arrivato ufficialmente in Italia all’inizio di questa settimana.

L’update in questione porta l’interfaccia OxygenOS alla versione 15.0.0.403 e introduce alcune novità, andando ad ottimizzare l’esperienza offerta nel complesso dal telefono del produttore asiatico.

Le novità dell’aggiornamento per OnePlus 13R

L’aggiornamento migliora innanzitutto le prestazioni della fotocamera di OnePlus 13R, risolvendo un bug e ottimizzando la stabilità e la qualità dei colori.

Tra le altre novità vengono segnalati il miglioramento della stabilità e delle prestazioni del sistema, le patch di sicurezza di dicembre 2024 e il miglioramento della connettività (in particolare di WiFi e Bluetooth).

Questo è il changelog ufficiale di OxygenOS 15.0.0.403 per OnePlus 13R:

Apps

Adds a new feature to Photos for personalized watermarks.

Communication & interconnection

Adds a Touch to share feature that supports iOS devices. You can share photos and files with a touch.

Improves the stability of Wi-Fi connections for a better network experience.

Improves the stability and expands the compatibility of Bluetooth connections.

Camera

Fixes an issue where photos might be too bright when taken with the rear camera in Photo mode.

Enhances the colors in photos taken with the main camera and telephoto lens in Photo mode.

Improves camera performance and stability for a better user experience.

System

Adds charging status to Live Alerts for a better user experience.

Improves system stability and performance.

Integrates the December 2024 Android security patch to enhance system security.

OnePlus ricorda che come da consuetudine l’aggiornamento viene rilasciato in modo incrementale, partendo da una ristretta cerchia di utenti. Non appena sarà disponibile, sarà lo stesso sistema a notificarlo attraverso un’apposita notifica.