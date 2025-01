Torniamo a occuparci di comfort visivo e salute degli occhi. Dopo che nei mesi scorsi abbiamo riferito del lavoro condotto da HONOR per affrontare il problema della miopia, ora TCL ha annunciato una nuova tecnologia che ha come obiettivi di migliorare la chiarezza e la nitidezza dei display e il comfort dell’utente. TCL la definisce come il “futuro della tecnologia di visualizzazione” e va ad affrontare un fenomeno comune: quello della grande quantità di tempo che ogni giorno trascorriamo davanti agli schermi dei dispositivi elettronici con un significativo affaticamento della vista.

Tecnologia litografica a nanomatrice, AI e modalità di visualizzazione e-ink simulata

In occasione del CES 2025 in corso in questi giorni TCL ha in programma di presentare diversi device, tra cui NXTPAPER 11 Plus e 60 XE NXTPAPER 5G, rispettivamente, un tablet (un aggiornamento del modello del 2023) e uno smartphone. Il futuro della tecnologia di visualizzazione annunciato da TCL si basa sostanzialmente su tre novità: la tecnologia litografica a nanomatrice, l’intelligenza artificiale e la modalità di visualizzazione e-ink simulata.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Come spiegato da TCL nel comunicato ufficiale di presentazione di NXTPAPER 4.0, si tratta di una tecnologia che si basa su un processo avanzato di litografia a nanomatrice per migliorare la chiarezza e la nitidezza dello schermo. Semplificando, la tecnologia litografica a nanomatrice è un metodo (utilizzato non solo nel settore dell’elettronica ma anche in quello della medicina e dei dispositivi ottici) tramite il quale è possibile creare strutture e disegni estremamente piccoli (nell’ordine di nanometri) su diverse superfici. In questo modo TCL consente di ottenere una riproduzione accurata dei colori con una copertura del 100% della gamma cromatica sRGB.

Inoltre, la tecnologia NXTPAPER 4.0 prevede un sistema di purificazione della luce blu per ridurne l’emissione e replicare le condizioni dell’illuminazione naturale. La tecnologia prevede anche due modalità basate sull’intelligenza artificiale: Smart Eye Comfort Mode e Personalized Eye Comfort Mode. Queste modalità permettono di regolare automaticamente la luminosità, la temperatura del colore e il contrasto, così da adattarsi alle condizioni specifiche dell’utente senza compromettere la qualità visiva.

Sia il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus che lo smartphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G integrano questa tecnologia. Inoltre TCL 60 XE NXTPAPER 5G prevede la modalità Max Ink Mode. È una modalità di visualizzazione e-ink simulata che, una volta attivata, rende il display dello smartphone visivamente più simile alla carta.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi device TCL

I due nuovi device che TCL sta presentando in occasione del CES 2025, il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus e lo smartphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G, oltre alle tecnologie per migliorare il comfort visivo si contraddistinguono per una serie di caratteristiche tecniche interessanti.

TCL NXTPAPER 11 Plus è un tablet da 11,5” dotato di un display con risoluzione 2,2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È il primo tablet dell’azienda cinese basato sull’intelligenza artificiale, che include, oltre alle soluzioni per il comfort visivo, anche Circle to Search di Google e Text Assist, uno strumento dedicato a supportare la scrittura delle e-mail.

TCL 60 XE NXTPAPER 5G, invece, è uno smartphone da 6,8” con un display con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Prevede 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 32 MP e una posteriore da 50 MP e la possibilità di attivare la modalità Max Ink tramite un tasto dedicato.

Durante il CES 2025 TCL ha presentato anche altri dispositivi, tra cui due proiettori e un altro smartphone, TCL K32 5G, un dispositivo ultra economico che verrà lanciato a meno di 100 dollari.