Torniamo ad occuparci di Circle to Search, una delle nuove funzionalità di Google che pare essere molto popolare anche tra gli utenti Samsung Galaxy (è inclusa nel pacchetto Galaxy AI).

Ricordiamo che si tratta di una funzione che consente agli utenti di cercare delle informazioni in modo rapido e intuitivo, semplicemente evidenziando, circondando o disegnando su ciò che si desidera cercare (per esempio su un particolare di un’immagine), il tutto senza dover cambiare applicazione o interrompere ciò che si sta facendo.

Gli obiettivi di Google per la funzione Circle to Search nel 2024

Di recente il team di Google ha reso noto che la funzione Circle to Search è già disponibile su oltre 100 milioni di device e, in occasione di Google I/O 2024, il colosso di Mountain View ha deciso di svelare quelle che sono le aspettative dell’azienda: l’obiettivo è raggiungere quota 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024.

Ricordiamo che al momento la funzionalità è disponibile sui seguenti dispositivi:

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Tab S9

Se l’obiettivo di Google è raddoppiare il quantitativo di dispositivi che possono fare affidamento su Circle to Search in poco più di sei mesi, ciò significa che la funzionalità dovrebbe essere rilasciata anche per i possessori di smartphone e tablet di altri produttori.

Nei prossimi mesi, inoltre, saranno lanciati anche i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung e nuovi modelli della gamma Google Pixel, dispositivi che ovviamente potranno contare sulla funzione Circle to Search e che, pertanto, aiuteranno il colosso di Mountain View a raggiungere l’obiettivo che si è posto.