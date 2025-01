Alla fine dello scorso anno vari servizi hanno iniziato a mostrare agli utenti dei riassunti relativi alle loro principali attività del 2024 e in queste ore anche Google Maps ha aggiornato la funzionalità Spostamenti.

L’obiettivo del colosso di Mountain View è offrire agli utenti tutta una serie di ricordi sui luoghi che hanno visitato nel corso dell’anno che si è appena concluso, in modo da poter meglio programmare i propri viaggi del 2025.

Google Maps e i momenti migliori del 2024

La scorsa settimana Google ha iniziato ad inviare agli utenti delle email con riepiloghi di viaggio annuali personalizzati, il tutto con alcune informazioni interessanti a corredo, come ad esempio quanto tempo hanno trascorso in viaggio e la distanza percorsa, le ore trascorse a fare shopping o a mangiare fuori.

Questi riepiloghi comprendono anche alcune foto delle città e dei luoghi visitati (prelevate dal Web e non dagli album personali degli utenti), la visualizzazione della mappa con le varie posizioni contrassegnate per mettere in evidenza le destinazioni dei viaggi e un apposito pulsante per esplorare gli Spostamenti.

Ricordiamo che la funzionalità Spostamenti di Google Maps utilizza la cronologia delle posizioni degli utenti da tutti i dispositivi Android e iOS per tenere un registro dei loro viaggi.

Se fino ad oggi Google ha salvato questi dati sul cloud (così da renderli accessibili su tutti i dispositivi), per garantire un maggior livello di privacy il colosso statunitense ha deciso di conservare questi dati in modalità offline per impostazione predefinita e ciò significa che a breve la funzione Spostamenti sarà specifica per ciascun device.

