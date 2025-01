Al momento l’app Google Home mostra ancora il tema chiaro con accenti blu, poiché non ha ancora ottenuto l’ultimo aggiornamento del design Material You che ormai è arrivato su quasi tutte le app Google.

Ora ci sono dei segnali che la situazione sta per cambiare, in quanto sono in corso dei test per un tema dinamico per l’app Google Home. Come parte dell’anteprima pubblica, Google Home su Android a breve rifletterà lo schema di colori che l’utente sceglie per il suo smartphone o tablet Android, in modo da ottenere un’esperienza più coerente e personalizzata.

In pratica l’interfaccia dell’app Google Home si adatterà allo sfondo impostato sul dispositivo e quindi gli utenti potranno scegliere di non illuminare la stanza quando utilizzano l’app al buio. Ecco come dovrebbe apparire l’interfaccia scura.

L’app Google Home testa il tema dinamico

Questa funzionalità sarà disponibile sui dispositivi che eseguono Android 13 e versioni successive, ma al momento non è ancora ampiamente distribuita, in quanto presumibilmente si tratta un test lato server.

L’altra importante app che non supporta ancora il Dynamic Color è l’App Google, nonostante la stragrande maggioranza delle app del colosso di Mountain View offra temi adeguati per un’esperienza utente coerente.

Sono in arrivo alcune novità funzionali ed estetiche anche per Google Keep, app particolarmente apprezzata come strumento utile e comodo per prendere note e appunti.