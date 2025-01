Google ha finalmente dato il via alla beta pubblica delle API di Google Home per Android, mantenendo la promessa fatta durante il Google I/O 2024. Questa apertura rappresenta un importante passo avanti per gli sviluppatori che desiderano integrare le funzionalità di Google Home nelle proprie applicazioni.

Google apre le porte agli sviluppatori: le API di Google Home entrano in beta pubblica su Android

Il nuovo framework si articola su tre pilastri fondamentali. Il primo è costituito dalle API per Dispositivi e Strutture, che offrono un’interfaccia unificata per gestire oltre 600 milioni di dispositivi già connessi all’ecosistema Google Home. Questa soluzione permette agli sviluppatori di implementare il controllo sia dei dispositivi cloud che di quelli Matter attraverso un’unica integrazione, con particolare attenzione al controllo locale e al supporto per i cluster personalizzati Matter.

Il secondo elemento chiave è costituito dalle API di Commissioning, che semplificano notevolmente il processo di configurazione dei dispositivi. Sfruttando la tecnologia Fast Pair, presente su oltre 3 miliardi di dispositivi Android, gli sviluppatori possono ora implementare direttamente nelle proprie app la configurazione dei dispositivi Matter, garantendo anche la compatibilità con il controllo vocale tramite Google Assistant.

Non meno importante sono le API di Automazione, che consente agli sviluppatori di integrare nelle proprie applicazioni strumenti avanzati per la creazione e gestione delle automazioni domestiche, sfruttando le capacità di intelligenza artificiale specifiche di Google per offrire esperienze domestiche personalizzate e smart.

Alcuni partner hanno già mostrato risultati promettenti durante la fase di test iniziale. Eve, ad esempio, ha implementato funzionalità avanzate come la programmazione autonoma del riscaldamento per il suo dispositivo Eve Thermo; Nanoleaf ha sfruttato le API per migliorare l’esperienza di intrattenimento, permettendo il controllo vocale della sua striscia LED 4D per il mirroring dello schermo; LG ha invece integrato i dispositivi Google Home direttamente nelle esperienze smart home dei suoi televisori.

In questa prima fase di beta pubblica gli sviluppatori possono testare le loro applicazioni con un gruppo limitato di 100 utenti, limite che verrà sicuramente esteso nel prossimo futuro. Google ha anche annunciato che la versione iOS delle API entrerà in beta pubblica nei prossimi mesi, mentre il rilascio definitivo è previsto per la seconda metà del 2025.