In occasione della Befana 2025, TIM ha lanciato una serie di interessanti promozioni dedicate ai suoi clienti con SIM ricaricabile. Le nuove offerte, disponibili fino all’8 gennaio 2025, includono pacchetti dati con accesso alla rete 5G Ultra a condizioni particolarmente vantaggiose.

TIM accoglie la Befana 2025 con offerte personalizzate: tutti i dettagli delle nuove promozioni

La prima proposta è TIM 50 Giga 5G Silver, un’opzione che mette a disposizione 50 GB di traffico internet mobile utilizzabili sulle reti 2G, 4G e 5G per un mese al costo una tantum di 2,99 euro. Una caratteristica distintiva e assolutamente da sottolineare di questa promozione è l’assenza di rinnovo automatico: l’offerta termina infatti dopo 30 giorni senza alcun addebito ulteriore.

Parallelamente, alcuni clienti selezionati possono accedere a TIM 50 Giga Ultra, un’opzione add-on che include sempre 50 GB di traffico dati ma con accesso garantito alla rete 5G “Ultra” al costo di 1,99 euro mensili. Questa promozione, disponibile già da luglio 2024, si rinnova automaticamente salvo disdetta (qui la nostra guida su come effettuare la disdetta di una qualsiasi promozione TIM).

Per quanto riguarda le prestazioni della rete, è importante sottolineare che dal 9 giugno 2024 TIM ha introdotto due distinti profili di velocità per il 5G: il profilo standard “5G” e il più performante “5G Ultra”. Quest’ultimo permette di raggiungere velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. Non solo: anche durante la navigazione in 4G, gli utenti con profilo Ultra beneficiano di una classe di priorità superiore rispetto a quella base.

Per quanto riguarda, invece, il roaming nei paesi UE e Regno Unito, viene applicato un limite al traffico dati calcolato in base al prezzo mensile dell’offerta, secondo la nuova formula prevista per il 2025. Superata questa soglia, la navigazione continua a 0,154 centesimi per MB.

È interessante notare come TIM stia gestendo queste promozioni in modo mirato: l’attivazione delle offerte è possibile solo per i clienti selezionati, che vengono informati tramite notifica nell’app MyTIM o SMS. Un dettaglio curioso emerso riguarda alcuni casi in cui, nonostante la ricezione della notifica, l’offerta risultava non attivabile, dove il Servizio Clienti ha specificato che l’impossibilità di attivazione era dovuta all’assenza di altre offerte attive sulla SIM.