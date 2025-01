Wear OS è uno dei sistemi operativi sviluppati da Google, da tempo utilizzato sui dispositivi indossabili dell’azienda e non solo; gli smartwatch mossi da questo SO possono contare su tutta una serie di applicazioni per Android grazie all’integrazione con lo store ufficiale dell’azienda, aumentando decisamente l’utilità dei dispositivi rispetto ad altri proposti dalla concorrenza ed equipaggiati con sistemi operativi proprietari.

Oggi diamo insieme uno sguardo a due future novità attualmente in lavorazione, una probabilmente riservata agli smartwatch dell’azienda di Mountain View, mentre l’altra forse a vantaggio di tutti i dispositivi mossi da Wear OS.

I Pixel Watch potrebbero presto sbloccare Pixel Tablet

Per quanto Android soffra rispetto ad altre soluzioni di problemi legati alla frammentazione, i dispositivi di Google possono comunque vantarsi di appartenere ad un’ecosistema che permette l’utilizzo sincronizzato di smartphone, smartwatch, laptop ecc, che funzionano decisamente bene tra loro.

Gli orologi mossi da Wear OS per esempio consentono agli utenti di sbloccare il proprio telefono Pixel grazie alla funzione Watch Unlocked, così da non dover usare un passcode tradizionale o un riconoscimento biometrico come le impronte digitali o il riconoscimento facciale, a patto di avere un passcode impostato sull’orologio e sul telefono Pixel e averli entrambi associati tra loro.

TabletWatchUnlock__continue_on_tablet_screen_timeout_duration

TabletWatchUnlock__enable_advertisement_on_disconnect

TabletWatchUnlock__enable_tablet_watch_unlock

TabletWatchUnlock__manual_enrollment_advertisement_duration_seconds

TabletWatchUnlock__pairing_screen_timeout_duration TabletWatchUnlock__use_new_phone_watch_removal_string

Le stringhe di codice riportate qui sopra sono state individuate nella versione beta di Google Play Services v24.50.32, ci mostrano come Google sembri al lavoro per estendere la funzionalità Watch Unlocked anche a Pixel Tablet.

Non ci sono certezze al momento, ma l’ultimo smartwatch dell’azienda potrebbe utilizzare il protocollo di comunicazione wireless UWB (Ultra Wideband) per sbloccare Pixel Tablet, a sua volta dotato della stessa tecnologia. Per gli smartwatch Wear OS di Google più datati, sprovvisti di questa tecnologia, potrebbe essere utilizzata semplicemente la connessione Bluetooth tradizionale.

Gli smartwatch Wear OS potrebbero presto avvisarvi in caso di terremoto

Gli smartphone che utilizziamo quotidianamente non ci permettono solo di espletare diverse funzioni, ma rappresentano anche un utile strumento dal punto di vista della sicurezza; il sistema di allerta terremoto di Android per esempio, raccoglie i segnali di questa tipologia di evento naturale sfruttando i piccoli accelerometri presenti nei telefoni, in grado di rilevare vibrazioni e velocità.

La funzionalità in questione però è al momento riservata esclusivamente agli smartphone, ma presto anche gli smartwatch Wear OS potrebbero ottenere la stessa funzione salvavita:

<string name=”ealert_earthquake_info_no_mag”>Epicenter estimated about %1$s away.</string>

<string name=”ealert_magnitude_info_v2″>Initial estimate M%1$.1f about %2$s away.</string>

<string name=”ealert_nearby_notification_text_v2″>Expect light shaking. %1$s</string>

<string name=”ealert_notification_followup_false”>Earthquake alert canceled</string>

<string name=”ealert_notification_followup_qualified”>View official earthquake details</string>

<string name=”ealert_notification_nearby”>Earthquake nearby</string>

<string name=”ealert_notification_occurred_v2″>Earthquake at %1$s</string>

<string name=”ealert_notification_sender”>Google – ShakeAlert®</string>

<string name=”ealert_occurred_notification_text_v2″>You may have felt shaking. %1$s %2$s</string>

<string name=”quake_notification_high_importance_channel_name”>Earthquake Early Warning Alert</string>

<string name=”quake_notification_low_importance_channel_name”>Earthquake Early Warning Updates</string>

<string name=”quake_notification_medium_importance_channel_name”>Earthquake Early Warning Notification</string>

Come potete notare, la versione v24.49.33 dei Google Play Services per Wear OS, include alcune stringhe che suggeriscono che Google potrebbe presto offrire avvisi di terremoto sugli smartwatch Wear OS (le stringhe sono correlate a un flag che contrassegna questa come una funzionalità destinata al sistema operativo in questione).

Con ogni probabilità la novità sarà utilizzabile esclusivamente sugli orologi dotati di connettività cellulare, i cui utenti potrebbero ricevere avvisi preziosi dal punto di vista della sicurezza pur avendo lasciato a casa lo smartphone. Al momento la funzionalità in questione non risulta disponibile, sarà necessario attendere per saperne di più.

Wear OS si prepara ad accogliere Google Gemini

Allo stato attuale gli utenti in possesso di un orologio mosso da Wear OS possono utilizzare Google Assistant sui propri dispositivi, tuttavia, da qualche tempo l’azienda punta a sostituire il vecchio assistente con Google Gemini in diversi frangenti: anche gli smartwatch potrebbero presto ricevere il chatbot del colosso.

Nella versione 16.0.5 Beta dell’app Google sono state individuate alcune interessanti stringhe di codice:

<string name=”assistant_bisto_wearable_robin_brand_name”>Gemini</string>

<string name=”assistant_bisto_wearable_welcome_robin_description”>Easily talk back and forth to get more done with an assistant on your watch, reimagined with Google AI</string>

Come potete notare, sono presenti espliciti riferimenti a Gemini e una frase poco chiara sulle sue funzionalità: “parlare facilmente avanti e indietro per fare di più con un assistente sul tuo orologio, ripensato con l’intelligenza artificiale di Google“. Volendo azzardare qualche ipotesi, è lecito presumere che il chatbot integrato in Wear OS possa fornire agli utenti l’accesso alle varie estensioni attualmente disponibili, utilizzabili di conseguenza direttamente dal polso.

Altre stringhe individuate inoltre, suggeriscono quelle che potrebbero essere le modalità di interazione con il chatbot attraverso gli smartwatch Wear OS, ovvero utilizzando la classica frase “Hey Google” quando lo schermo è attivo oppure tenendo premuto il pulsante laterale. Al momento non ci sono informazioni circa le tempistiche di arrivo di Gemini in Wear OS, vi aggiorneremo quando ne sapremo di più.