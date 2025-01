Realme si sta preparando ad annunciare Realme 14 Pro e 14 Pro+, ma oggi possiamo farci un’idea abbastanza precisa di cosa offrirà il modello di punta.

Una nuova fuga di notizie svela il design e le specifiche principali di Realme 14 Pro+, alcune delle quali sono particolarmente interessanti.

Trapelano le specifiche e le immagini di Realme 14 Pro+

Secondo il noto informatore Digital Chat Station, Realme 14 Pro+ sfoggerà un display da 6,83 pollici 1,5 K con risoluzione 2800×1272 pixel. Lo schermo avrà un design quad-curvo e bordi spessi appena 1,6 mm.

Secondo quanto riferito l’imminente smartphone Realme sarà animato dal chipset Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, inoltre sarà dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel, mentre la fotocamera posteriore includerà un sensore primario Sony IMX896 da 50 megapixel, un sensore secondario da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 3X da 50 megapixel.

Stando a quanto riportato Realme 14 Pro+ sarà alimentato da una batteria da 6.000 mAh, un aumento del 15% notevole visto che lo spessore riferito è di 7,99 mm e il peso di 194 grammi, tuttavia la ricarica rapida è da 80 W come per il predecessore.

Infine, Realme 14 Pro+ vanterà le classificazioni IP66, IP68 e IP69, inoltre offrirà un sensore di impronte digitali a fuoco corto e sarà dotato di una cornice centrale in plastica e un corpo in vetro, tuttavia una delle varianti sfodera un pannello posteriore che cambia colore. La serie Realme 14 Pro dovrebbe debuttare in India e in Cina entro la fine di gennaio.