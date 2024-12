Il 2025 di Samsung potrebbe vedere il ritorno di un apprezzato modello, naturalmente in versione “aggiornata”, e anche il debutto di un nuovo dispositivo della gamma Fan Edition. Di cosa stiamo parlando? Di Samsung Galaxy Watch8 Classic, spuntato proprio in queste ultime ore dell’anno, e del presunto Samsung Galaxy Z Flip FE, che avrebbe punti in comune con Galaxy Z Flip6.

In arrivo Samsung Galaxy Watch8 Classic: lo smartwatch si fa già vedere

Iniziamo da Samsung Galaxy Watch8 Classic, smartwatch che potrebbe essere commercializzato il prossimo anno in compagnia di Galaxy Watch8. Come abbiamo imparato in questi anni, Samsung tende ad alternare versioni Pro e versioni Classic dei suoi orologi, anche se quest’anno ha optato per Galaxy Watch Ultra da affiancare a Galaxy Watch7.

Nel 2022 vennero lanciati Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, seguiti da Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro e quindi da Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Dopo la parentesi Ultra di quest’anno, il prossimo anno potremmo tornare su un modello Classic.

Questo ragionamento è apparentemente confermato dallo smartwatch Samsung comparso nel database GSMA (su segnalazione di SmartPrix): il numero di modello è SM-L505U (la “U” finale è solitamente utilizzata sulle versioni commercializzate negli Stati Uniti), e dovrebbe corrispondere a uno smartwatch con connettività cellulare. Secondo il database questo nuovo orologio si chiama proprio Samsung Galaxy Watch8 Classic, come possiamo vedere nell’immagine qui in basso.

Se tutto procederà come di consueto, i presunti Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic saranno presentati la prossima estate (tra luglio e agosto 2025), durante un evento Galaxy Unpacked che dovrebbe avere tra i protagonisti anche Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 (e forse non solo, come stiamo per vedere). Siete contenti del possibile ritorno della variante Classic? Siamo sicuri che torneremo sull’argomento nei prossimi mesi.

Samsung Galaxy Z Flip FE potrebbe avere lo stesso display di Z Flip6

Già da tempo si vocifera nell’ambiente di possibili modelli Fan Edition riguardanti la gamma pieghevole, e il 2025 potrebbe effettivamente essere l’anno giusto. Gli smartphone di questo tipo sono apprezzati per il loro formato e l’innovazione, ma spesso spaventano gli acquirenti a causa di prezzi di acquisto molto elevati: basti pensare che i listini di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 recitano 1279 euro e 2099 euro come cifre di partenza.

Oltre a Galaxy Watch8 Classic, nel database GSMA è spuntato fuori anche un “misterioso” SM-F761B, denominato Samsung Galaxy Z Flip XE: non conosciamo la motivazione dietro questa “X”, ma la “B” nel numero di modello risulta interessante, dato che lascia presagire una commercializzazione a livello globale.

C’è di più, perché secondo l’insider e analista Ross Young, questo presunto Galaxy Z Flip FE dovrebbe utilizzare lo stesso display di Galaxy Z Flip6, ossia il modello attualmente in commercio: si tratterebbe dunque di un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz; il pannello LTPO OLED firmato Samsung Display dovrebbe essere protetto dal vetro Ultra Thin Glass (UTG) e spingere fino a 2600 nit di luminosità di picco (con tanto di certificazione HDR10+).

Questo presunto Samsung Galaxy Z Flip FE potrebbe essere annunciato nella seconda metà dell’anno, presumibilmente più avanti rispetto a Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Secondo i precedenti rumor, il pieghevole a conchiglia dovrebbe disporre di SoC Exynos 2400, di 12 GB di RAM e di almeno 256 GB di memoria interna.

Ancora nessuna novità sul possibile prezzo di vendita, che sarà comunque più basso rispetto alla gamma principale. Qui Samsung dovrà essere brava a destreggiarsi, perché con i consueti cali di prezzo del Flip “principale” nell’arco dei mesi, potrebbe esserci il rischio di “pestarsi i piedi”. Non è da escludere che questa gamma FE possa risultare utile per mantenere i modelli principali sopra certe cifre: staremo a vedere.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip6