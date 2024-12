Android Automotive è un sistema sviluppato nativamente per una determinata casa automobilistica, quindi opera a livello più profondo sullo specifico veicolo rispetto ad Android Auto che proietta sull’infotainment l’esperienza dello smartphone.

Polestar è stata una delle prime case automobilistiche ad adottare Android Automotive, tuttavia l’esperienza offerta ai conducenti è molto limitata rispetto ad Android Auto.

Visto che Android Automotive offre meno funzionalità e viene aggiornato saltuariamente per evitare problemi al funzionamento del veicolo, i proprietari dei veicoli Polestar chiedono da tempo il supporto anche per Android Auto. Polestar offre il supporto per Apple CarPlay da un paio di anni, ma ora la Casa svedese ha deciso di accontentare anche la sua clientela con dispositivi Android.

Polestar 2 finalmente ottiene il supporto per Android Auto (cablato)

In una comunità Polestar privata su Facebook, un rappresentante della Casa ha spiegato che il tanto richiesto supporto per Android Auto è in arrivo su Polestar 2.

Il portavoce ha spiegato che l’app si avvierà automaticamente quando lo smartphone è connesso via cavo, tuttavia l’avvio automatico può essere disattivato nelle impostazioni, inoltre è possibile tornare a utilizzare l’esperienza Android Automotive nativa di Polestar 2 in qualsiasi momento.

L’aggiornamento per Polestar 2 dovrebbe riportare Android Auto cablato nei modelli del 2021 e inizialmente è stato annunciato come un aggiornamento da fare in officina, ma dovrebbe passare all’implementazione OTA, come suggeriscono alcune segnalazioni sul subreddit Polestar. Tuttavia l’aggiornamento è stato probabilmente sospeso in occasione delle vacanze natalizie e dovrebbe riprendere tra un paio di settimane.