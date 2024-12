L’arrivo della serie Samsung Galaxy S25 è sempre più vicino, e lo deduciamo anche dal numero di anticipazioni e indiscrezioni che sta fioccando in questi ultimi giorni dell’anno. Quest’oggi torniamo a parlare della memoria RAM che dovrebbe essere utilizzata dal produttore sui suoi prossimi flagship, e ci sono buone notizie.

Samsung Galaxy S25 e S25+ dovrebbero avere 12 GB di RAM

Come altri, Samsung sta spingendo molto sull’intelligenza artificiale: le funzionalità Galaxy AI implementate con la serie Galaxy S24 sono destinate ad aumentare e migliorare con la One UI 7 (attualmente alla seconda beta) e con l’arrivo della serie Galaxy S25, e il produttore vuole smartphone pronti. Proprio per questo sembra che Samsung voglia aumentare la quantità di RAM a bordo dei prossimi flagship, in particolare sui modelli Galaxy S25 e Galaxy S25+.

Galaxy S24 e Galaxy S24+ vengono proposti con 8 GB di RAM, mentre Galaxy S24 Ultra è l’unico della gamma a poter contare su 12 GB di RAM. Le cose sono destinate a cambiare con i nuovi smartphone in arrivo (presumibilmente) a gennaio 2025. Le prime indiscrezioni erano arrivate nei mesi scorsi, ma ora spuntano “conferme” dal leaker Abhishek Yadav: in base a quanto riportato, Galaxy S25 e Galaxy S25+ avranno 12 GB di RAM in tutte le versioni.

Questo 50% in più di RAM aiuterebbe senza dubbio con le funzionalità di intelligenza artificiale, rendendo lo smartphone più futuribile (anche considerando i sette anni di aggiornamenti promessi da Samsung).

L’aumento di RAM avrà ripercussioni sul prezzo? Al momento è presto per dirlo. Le indiscrezioni puntavano su aumenti dovuti anche alla presenza del potente e costoso SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma come abbiamo appurato i giorni scorsi le notizie sono contrastanti. Avremo sicuramente modo di tornare sull’argomento nelle prossime settimane.

E Galaxy S25 Ultra?

Abbiamo parlato di Galaxy S25 e Galaxy S25+ e dell’aumento a 12 GB di RAM, ma per quanto riguarda Galaxy S25 Ultra? Il modello di punta potrebbe partire anche questa volta da 12 GB di RAM (e 256 GB di memoria interna), ma, contrariamente a Galaxy S24 Ultra, potrebbero essere commercializzate varianti da 16 GB di RAM, magari dotate di 512 GB o 1 TB di storage.

Non sarebbe una prima volta per Samsung: già con modelli precedenti (come Galaxy S22 Ultra) c’è stato questo dualismo 12-16 GB di RAM in base alla configurazione scelta, ma per un paio di anni è stato messo da parte. Con Galaxy S25 Ultra gli utenti dovrebbero poter tornare a scegliere tra le versioni 12-256 GB e 16-512 GB (e probabilmente 16 GB – 1 TB).

Dovrebbe mancare poco più di un mese al lancio della serie Samsung Galaxy S25: le indiscrezioni puntano su un Galaxy Unpacked fissato per il 22 gennaio 2025.

In copertina Samsung Galaxy S24+