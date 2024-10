Molti di noi indossano quotidianamente uno smartwatch, si tratta di una categoria di dispositivi che può essere utile in diversi frangenti, c’è chi li usa per visualizzare ed eventualmente rispondere alle notifiche che arrivano sullo smartphone, chi ne usufruisce per monitorare i progressi durante le attività fisiche, o ancora chi li usa per tenere traccia di tutta una serie di parametri collegati alla propria salute.

I dispositivi mossi da Wear OS, il sistema operativo sviluppato da Google per gli orologi intelligenti, hanno una marcia in più sotto alcuni punti di vista rispetto agli smartwatch mossi da sistemi operativi proprietari: il Google Play Store. La piattaforma del colosso di Mountain View vanta infatti diversi software appositamente sviluppati per gli orologi, permettendo agli utenti di effettuare il download delle app di cui necessitano.

Esistono diverse tipologie di applicazioni utilizzabili sugli smartwatch, alcune più utili di altre e soprattutto maggiormente fruibili considerando il fattore di forma e le dimensioni di questi dispositivi; oggi vi parliamo di una nuova applicazione recentemente giunta sul Play Store: un nuovo Browser per gli orologi mossi da Wear OS.

WristWeb è un nuovo browser per smartwatch Wear OS con caratteristiche interessanti

Siamo probabilmente tutti d’accordo nel dire che un browser web non sia il tipo di applicazione più comoda da utilizzare su uno smartwatch, le dimensioni del dispositivo infatti non ci farebbero mai preferire la navigazione web sull’orologio piuttosto che sullo smartphone, tuttavia può capitare che possa tornare comodo in alcune circostanze poter effettuare una rapida ricerca su internet utilizzando lo smartwatch.

Lo sviluppatore Angel Gabaldon ha annunciato su Reddit la sua ultima creazione, si chiama WristWeb ed è uno dei pochi browser disponibili per gli smartwatch Wear OS. L’applicazione vanta alcune funzionalità interessanti come il supporto all’input vocale per l’inserimento di URL, pagine web regolate automaticamente, un motore di ricerca personalizzato, una home page a molto altro; per il futuro inoltre, lo sviluppatore ha già annunciato l’arrivo di una funzionalità che permetterà di inviare una pagina web dallo smartwatch al telefono.

Il browser vanta un menù ad anello attorno ai bordi dello schermo richiamabile effettuando uno swipe verso l’alto, grazie al quale è possibile impostare i preferiti, ricaricare le pagine, aprire le impostazioni, tornare indietro o avanti, saltare in cima alla pagina e tornare alla schermata iniziale. Il software supporta anche il pinch to zoom per ingrandire o rimpicciolire le pagine web visitate.

Le immagini qui sopra, condivise dai colleghi di androidauthority ci permettono di dare un’occhiata al nuovo browser per smartwatch Wear OS WristWeb, secondo quanto riportato l’app al momento non supporta la corona del Google Pixel Watch 3, che non può quindi essere utilizzata per lo scorrimento; al contempo non è supportato lo swipe dal lato sinistro per tornare a una pagina precedente.

Se siete possessori di uno smartwatch mosso dal sistema operativo Wear OS e volete testare con mano l’eventuale bontà del nuovo browser WristWeb, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.