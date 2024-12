Il team di sviluppatori di Fitbit ha fatto esordire le funzionalità Cardio Load e Target Load con Google Pixel Watch 3 e adesso è finalmente arrivato il momento di portarle sugli altri smartwatch del colosso di Mountain View e su quelli di questo popolare brand.

Ricordiamo che si tratta di funzionalità studiate per consentire agli utenti di avere dati ancora più approfonditi sulle loro condizioni fisiche (con particolare riferimento al cuore), in modo da poter meglio gestire gli allenamenti.

Fitbit fa felici gli utenti con due nuove funzioni

Cardio Load o carico cardiaco è un punteggio personalizzato che aiuta gli utenti a capire lo sforzo del cuore durante l’attività fisica e permette loro di raggiungere gli obiettivi di fitness, dando la priorità alla salute dell’apparato cardiocircolatorio: in sostanza, consente non solo di monitorare i progressi ma anche di sfruttare tale metrica per evitare il sovrallenamento.

Target Load o carico target è invece un intervallo suggerito per il carico cardiaco che gli utenti possono tenere in considerazione per ottimizzare l’allenamento (tiene conto del livello di forma fisica, dell’attività recente, dei tempi di recupero e dell’obiettivo di mantenere o migliorare il livello di attività cardio).

Negli ultimi giorni queste due funzionalità sono sbarcate sui seguenti dispositivi:

Google Pixel Watch

Google Pixel Watch 2

Fitbit Inspire 2 / Inspire 3

Fitbit Luxe

Fitbit Sense / Sense 2

Fitbit Versa 2 / Versa 3 / Versa 4

Fitbit Charge 5 / Charge 6

Sui modelli Google Pixel Watch i dati relativi a queste funzionalità possono essere visualizzati direttamente sullo smartwatch mentre negli altri device sarà necessario sfruttare l’apposita applicazione (andando nella sezione Attività), che potrà scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: