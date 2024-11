Samsung Electro-Mechanics ha sviluppato la prima batteria allo stato solido ultra-piccola al Mondo appositamente pensata per i dispositivi indossabili.

“Dream Battery“, questo il suo soprannome, può contare su una densità energetica di 200 Wh/L, la più alta del settore secondo recenti studi e ciò significa che potrà garantire agli utenti una più elevata capacità (che si traduce in un aumento dell’autonomia).

Cosa sappiamo della nuova piccola batteria di Samsung

Allo stato attuale questa batteria è ancora un prototipo in fase di valutazione da parte dei clienti del colosso coreano e, nel caso in cui dovesse essere approvata, la sua produzione in serie dovrebbe avvenire nello stabilimento di Busan di Samsung Electro-Mechanics a partire dalla prima metà del 2026.

Stando a quanto si apprende, nei programmi del colosso coreano questa nuova batteria dovrebbe essere implementata su future generazioni di dispositivi indossabili dell’azienda, inclusi ovviamente gli smartwatch della serie Galaxy Watch e un accessorio come Galaxy Ring.

Ricordiamo che le batterie allo stato solido sono sicure e resistenti agli urti esterni, in quanto l’elettrolita necessario per caricarle e scaricarle è un solido non infiammabile e si caratterizzano anche per la loro capacità di essere molto flessibili, con la possibilità di assumere varie forme (piatte, poligonali e curve), rivelandosi così ideali per l’utilizzo su vari dispositivi e form factor, tanto da essere ritenute destinate a divenire la prossima generazione di batterie.

Samsung Electro-Mechanics si sta preparando per la commercializzazione di batterie allo stato solido e già da tempo ha iniziato a registrare una serie di brevetti sulle batterie di questo tipo a base di ossido.

In sostanza, il colosso coreano ha intenzione di puntare su questa nuova tecnologia e già nei prossimi anni spera di poter raccogliere i primi frutti.