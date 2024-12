Come ormai avrete visto, Samsung ha lanciato da qualche giorno il programma beta della One UI 7, segnando quello che il produttore definisce come l’inizio di una nuova era attraverso il primo sistema operativo integrato con l’intelligenza artificiale. Samsung ha fatto dunque il primo passo verso un vero e proprio compagno AI.

Samsung One UI 7 tra sicurezza, privacy e personalizzazione

A poche ore dal rilascio della One UI 7 beta 2 e dell’allargamento del programma ad altri Paesi (Italia sempre esclusa, purtroppo), Samsung ci parla di alcuni aspetti del suo nuovo sistema operativo, soffermandosi in particolare sull’intelligenza artificiale. “Nell’era dell’intelligenza artificiale stiamo assaporando per la prima volta la libertà di concentrarci su ciò che conta davvero, garantendoci maggior tempo e meno stress per svolgere le attività quotidiane, anche grazie al supporto, sui dispositivi mobile, di Galaxy AI“, sostiene il produttore.

Samsung vuole rendere intuitivi tutti i vantaggi di un’IA mobile a misura di utente e del suo stile di vita, che permettono di essere più efficienti senza dimenticarsi della privacy e dell’utilizzo appropriato dei dati. Per offrire maggiore tranquillità e personalizzazione, la casa di Seoul ha creato il Personal Data Engine, un potente sistema di protezione della privacy che garantisce la tutela dei dati personali sul dispositivo e tra le varie applicazioni.

I dati sensibili vengono memorizzati in uno spazio sicuro, custodito da una chiave di crittografia gestita da Knox Vault: si tratta della stessa piattaforma usata per proteggere le informazioni più sensibili, come i dati biometrici. Un’ulteriore sicurezza sarà garantita dalla crittografia post-quantistica, che protegge i dati contro le crescenti minacce dell’informatica quantistica.

Per quanto riguarda la personalizzazione, insieme alla tante altre novità abbiamo già iniziato a scoprire la Now Bar: quest’ultima fa capolino sulla schermata di blocco e integra le azioni quotidiane e le app più utilizzate; tramite la Now Bar è possibile avere la massima personalizzazione su funzioni legate all’intrattenimento, ma anche al cronometraggio degli allenamenti, alle indicazioni sul percorso o alla comunicazione in altre lingue. “Now Bar sarà anche il punto di accesso per le esperienze più complete mai viste su Galaxy“, sostiene Samsung. “Ora lo smartphone non si limiterà a dare informazioni, ma aiuterà l’utente a plasmare il proprio stile di vita“.

Il produttore ci parla anche di un esempio, citando la possibilità che l’utente debba preparare i bagagli per affrontare un lungo viaggio, nel quale l’organizzazione diventa un fattore chiave. Mentre ci si prepara, lo smartphone Galaxy può suggerire di creare una cartella di app essenziali a cui accedere più rapidamente. Per non perdere il volo, avvisa l’utente sull’orario migliore di partenza per raggiungere l’aeroporto, e Now Bar può anche suggerire una playlist di viaggio curata per creare l’atmosfera giusta per il lungo volo e, con un solo passaggio, fornire le previsioni del tempo. Durante il viaggio, il dispositivo catturerà i momenti più magici e, al termine della giornata, aiuterà a rivivere quelli più salienti.

Samsung parla di una “personalizzazione senza precedenti“, che metterà sempre al primo posto la tutela dei dati e che con Galaxy AI potrà fornire informazioni e ispirare gli utenti, dando loro consigli e raccomandazioni su misura.

Il programma beta della One UI 7 per la serie Galaxy S24 proseguirà nelle prossime settimane, ma la versione stabile farà il suo esordio sulla serie Galaxy S25, attesa per il mese di gennaio 2025 (forse per il 22 gennaio).