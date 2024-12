Se state cercando un nuovo caricabatterie per il vostro smartphone Android, magari perché ne avete appena acquistato uno che ne è sprovvisto (capita sempre più di frequente ormai), dovreste dare uno sguardo su Amazon a questo modello VOLTME da 45 W con tecnologia GaN: grazie a una combinazione di sconti e coupon, potete portarvelo a casa a meno di 13 euro invece di 25,99 euro. In più, nel caso vi servisse, è in offerta anche il cavo USB Type-C.

Meno di 13 euro per questo caricabatterie GaN in offerta

Il caricabatterie VOLTME USB C 45 W è in offerta su Amazon in entrambe nella colorazione grigio scuro ed è compatibile con smartphone Android e iOS, ma anche con altri prodotti tech. La tecnologia GaN III consente di avere una dimensione più compatta rispetto al solito (più del 60% più piccolo rispetto a quelli tradizionali a parità di W), grazie a una maggiore efficienza termica ed energetica. Le dimensioni sono di 4,7 x 3 x 8,5 cm, con un peso di circa 90 g.

La porta USB Type-C ha una potenza di ricarica di 45 W con tecnologia FCP, QC 3.0, PPS e PD 3.0 (Power Delivery) per ricaricare rapidamente un’ampia gamma di dispositivi compatibili, tra i quali spiccano smartphone Android di vari marchi (Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus e così via), iPhone, ma anche MacBook Air, iPad e non solo. Offre inoltre un sistema che protegge da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuiti.

Il cavo non è incluso, quindi se vi dovesse servire potreste dare un’occhiata sempre su Amazon: c’è in offerta il cavo VOLTME USB Type-C pensato apposta per la ricarica rapida. Supporta una potenza fino a 100 W e una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps con smartphone, tablet e PC.

Il caricabatterie VOLTME USB C 30 W viene proposto al prezzo consigliato di 25,99 euro e attualmente è disponibile a 12,29 euro combinando offerta e il coupon del 18% da attivare prima di aggiungerlo al carrello cliccando il campo apposito in pagina. Se siete interessati potete procedere seguendo i link qui in basso.

