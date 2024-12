Sui prezzi della prossima gamma Samsung Galaxy S25 ci sono indiscrezioni contrastanti. Abbiamo sentito voci secondo cui la gamma sarà più costosa della generazione attualmente sul mercato, ma secondo un nuovo rapporto i prezzi rimarrebbero gli stessi, almeno in Europa.

Secondo un rapporto di WinFuture, in Svezia Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra verrebbero lanciati rispettivamente a 11.490, 14.490 e 17.790 corone, ovvero ai medesimi prezzi dei modelli precedenti della gamma Samsung Galaxy S24.

Samsung è solita offrire una promozione di lancio che permette di acquistare i modelli con più spazio di archiviazione agli stessi prezzi, tuttavia non è detto che i prezzi rimarrebbero gli stessi anche negli altri Paesi europei.

La serie Samsung Galaxy S25 agli stessi prezzi?

Per avere un termine di paragone, la serie Samsung Galaxy S24 è stata presentata intorno alla metà di gennaio e i prezzi di esordio dei tre modelli sono stati i seguenti:

Samsung Galaxy S24

8-128 GB a 929 euro

8-256 GB a 989 euro

Samsung Galaxy S24+

12-256 GB a 1.189 euro

12-512 GB a 1.309 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra

12-256 GB a 1.499 euro

12-512 GB a 1.619 euro

12 GB – 1 TB a 1.859 euro

Tuttavia secondo le indiscrezioni la gamma Samsung Galaxy S25 dovrebbe impiegare solo chipset Snapdragon in tutti i mercati e utilizzare il SoC Snapdragon 8 Elite che è molto costoso, quindi non sarà facile per l’azienda non aumentare i prezzi.