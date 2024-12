Gli aggiornamenti trimestrali di Android introducono sempre numerose novità sugli smartphone Pixel di Google, e il prossimo Feature Drop atteso a marzo potrebbe portare con sé nuove opzioni di personalizzazione dell’interfaccia della lockscreen.

La possibilità di modificare l’aspetto dell’orologio presente nella lockscreen è stata introdotta per la prima volta sugli smartphone di Google con l’aggiornamento ad Android 14, ma con il rilascio della nuova versione del robottino verde e gli aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso dei mesi, il colosso di Mountain View ha perfezionato e modificato l’app Sfondo e Stile presente all’interno dei Pixel offrendo nuove opzioni di personalizzazione.

Con il rilascio della beta 2 di Android 15 QPR2, avvenuto nelle scorse ore, abbiamo avuto modo di testare le nuove funzionalità attualmente in sviluppo presso Google, ma ci sono alcune novità ancora non accessibili. I colleghi di AndroidAuthority, analizzando il codice della beta 2, hanno potuto accedere a nuovi menù presenti all’interno dell’app Sfondo e Stile che permettono di personalizzare maggiormente l’orologio presente all’interno della lockscreen.

Nuove opzioni di personalizzazione in arrivo nella lockscreen

Allo stato attuale, Android 15 sui Pixel permette di personalizzare la lockscreen dello smartphone tramite la modifica dei collegamenti rapidi presenti in basso a sinistra e a destra, oltre all’aspetto dell’orologio scegliendo tra una serie di stili predefiniti e modificandone il colore in base al tema impostato.

Con il prossimo Feature Drop potrebbero però arrivare ulteriori modifiche all’interfaccia dell’app Sfondo e Stile, che amplierebbero le possibilità di personalizzazione dell’orologio. Sebbene queste novità non siano ancora accessibili all’interno della beta 2, possiamo già dare un’occhiata a come si dovrebbe presentare la nuova interfaccia con il prossimo aggiornamento, che presenta un carosello con tutti gli stili dell’orologio tra cui scegliere.

Attualmente è possibile scegliere soltanto tra due dimensioni per l’orologio, ossia piccolo (orologio in alto a sinistra nella lockscreen) o dinamico (orologio che passa da piccolo a grande in base alla presenza di notifiche o altri contenuti all’interno della lockscreen), ma con il nuovo aggiornamento dovrebbe essere possibile anche modificare a piacimento la dimensione dell’orologio.

Nel video in alto potete visualizzare in azione un nuovo menù che consente, tramite appositi slider, di modificare la larghezza o l’altezza dell’orologio, oltre all’inclinazione o allo spessore dei numeri. Questo menù sarà accessibile tramite un apposito tasto di modifica che sarà presente all’interno dell’anteprima della lockscreen, anche se allo stato attuale non è ancora accessibile se non tramite modifiche del codice della beta.

Non sappiamo ancora se queste opzioni saranno presenti per tutti gli stili dell’orologio o se soltanto per quelli più semplici, ma ciò che è certo è che Google sta puntando molto sulla personalizzazione dei suoi smartphone Pixel e possiamo solo augurarci che possano arrivare ulteriori novità con il prossimo Feature Drop e, in particolare, con il prossimo major update ad Android 16.