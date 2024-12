Tra le diverse applicazioni dedicate ala messaggistica disponibili nel panorama Android figura anche Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto lo spostamento dei segni di spunta all’interno della bolla del messaggio, animazioni e colori che potrebbero presto avere maggiore rilevanza, ma abbiamo visto anche come l’app abbia dichiarato guerra allo spam, come siano in atto i preparativi per rinnovare il look del software, o ancora come gli sviluppatori stiano lavorando a nuove opzioni per aumentare la privacy degli utenti.

Anche oggi diamo uno sguardo in anteprima a due novità, scovate dal cacciatore di codici assembledebug.

Ecco come potrebbe essere l’opzione per utilizzare la messaggistica satellitare in Google Messaggi

Sappiamo già come l’ultima versione attualmente disponibile di Android abbia introdotto il supporto per la connettività satellitare, tuttavia questa utile funzionalità non è attiva e utilizzabile di default su qualsiasi dispositivo equipaggiato con Android 15, ma necessita del supporto dell’operatore telefonico.

Ci vorrà del tempo prima che tutto sia ampiamente disponibile per gli utenti ma, quando tutto sarà pronto, Google Messaggi permetterà agli utenti di utilizzare questo tipo di connettività qualora dovessero trovarsi in zone senza copertura telefonica standard.

Lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad attivare le opzioni di connettività satellitare nell’app di messaggistica, permettendoci di dare uno sguardo all’aspetto della futura funzionalità.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, gli utenti visualizzeranno l’invito a connettersi al satellite per inviare e ricevere messaggi sia nella schermata iniziale dell’app che nelle chat singole (quelle di gruppo non dovrebbero essere supportate).

Al momento non è chiaro nel dettaglio il funzionamento, non si sa per esempio se la connessione satellitare terminerà automaticamente dopo l’invio del messaggio o meno; bisognerà attendere per saperne di più.

Presto potrete fornire maggiori informazioni sul blocco dei messaggi spam pubblicitari

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire del mese scorso, vi avessimo riportato una notizia inerente ai lavori in corso per introdurre una nuova funzionalità per il blocco dei messaggi spam pubblicitari; tuttavia sembra che Google abbia in mente qualcosa di più per l’app Messaggi che potrebbe ricevere maggiori opzioni come “Iscriviti” e “Annulla iscrizione”, nonché la possibilità per gli utenti di motivare la propria scelta.

Nella versione messages.android_20241215_00_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi lo sviluppatore ha individuato un’opzione Annulla Iscrizione al ricevimento di messaggi spam, essa compare nella parte inferiore dello schermo ma è accessibile anche dal menu a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Cliccando su Annulla iscrizione l’app chiederà informazioni sulle motivazioni dell’utente, che potrà scegliere tra diverse opzioni come “Non iscritto”, “Troppi messaggi”, “Non più interessato”, “Spam” e “Altro”. Dopo aver scelto un’opzione e premendo il pulsante Annulla iscrizione, Google Messaggi invierà automaticamente un messaggio di testo STOP, proprio come se fosse stato digitato dall’utente.

Appare dunque chiaro come lo scopo della novità non sia quello di risparmiare all’utente la digitazione e l’invio manuale del messaggio STOP, quando più la possibilità di fornire informazioni aggiuntive sulla decisione di annullare l’iscrizione ad un determinato servizio.

Inoltre, qualora l’utente si fosse pentito, il menù a tre puntini in alto a destra vanta anche un’opzione “Iscriviti”, grazie alla quale l’app invierà in automatico un messaggio START che permetterà nuovamente la ricezione dei messaggi dal destinatario di turno.