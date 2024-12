Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, ma anche su molti altri smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria apposita, continua ad evolversi implementando nuove funzionalità o guadagnando piccoli ritocchi estetici.

Proprio in tal senso è la novità che emerge dall’ultima versione in anteprima dell’app di messaggistica targata Google: il team di sviluppo ha infatti modificato nuovamente l’interfaccia utente, mostrando però una certa confusione su quale strada verrà percorsa in futuro.

Ancora modifiche alla UI per Google Messaggi

Il team di sviluppo di Google Messaggi continua ad apportare modifiche all’interfaccia utente dell’app: dopo il redesign della prima parte del 2024 che ha “raggruppato” su una sola riga la barra degli strumenti e la casella di immissione del testo del messaggio, sono state apportate svariate ulteriori modifiche, come il redesign delle spunte per la lettura di un messaggio, e c’è perfino stata una sorta di ritorno al passato.

Nelle ultime ore, in seguito al rilascio della versione beta 20241202_01_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi, gli utenti stanno iniziando a sperimentare ulteriori modifiche al design.

Anche noi abbiamo avuto modo di sperimentarle ma non tutte le novità sono disponibili sullo stesso dispositivo, segno di un rilascio casuale, quasi confusionario, probabilmente dettato dall’indecisione della strada da percorrere.

L’ultima beta cambia l’interfaccia utente un po’ a caso

Partiamo dalla UI di una chat: come potete vedere dalla seguente immagine, la vecchia interfaccia utente caratterizzata da pulsante “+”, galleria/foto e pillola con all’interno casella di testo, emoji e tasto per le note vocali, è stata sostituita da una nuova versione che prevede una pillola che include al suo interno il pulsante “+”, casella di testo, emoji e galleria/foto, mentre il tasto per le note vocali è stato ricollocato fuori.

Selezionando la casella di testo non cambia nulla ma, iniziando a scrivere un messaggio, il tasto per la nota vocale viene sostituito da quello per l’invio; inoltre, il tasto galleria/foto viene nascosto, ed è comunque raggiungibile tramite il pulsante “+” che rimane collocato all’estrema sinistra della pillola.

C’è una piccola novità anche nella schermata iniziale dell’app e riguarda le spunte di lettura di un messaggio:

Nella nuova UI della schermata iniziale (presente sul dispositivo che offre la vecchia UI interna a una chat), è presente il nuovo design delle spunte (singola icona, “vuota” per i messaggi non letti e “piena” per i messaggi letti).

della schermata iniziale (presente sul dispositivo che offre la vecchia UI interna a una chat), è presente il nuovo design delle spunte (singola icona, “vuota” per i messaggi non letti e “piena” per i messaggi letti). Nella vecchia UI della schermata iniziale (presente sul dispositivo che offre la nuova UI interna a una chat), è presente il vecchio design delle spunte (due icone parzialmente sovrapposte, “vuote” per i messaggi non letti e “piene” per i messaggi letti).

Tutte le novità dell’interfaccia utente appena descritte, sono in rollout lato server e sembra quasi “casuale” la loro assegnazione agli utenti che eseguono la versione 20241202_01_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi (una versione beta).

Per visualizzare almeno una di queste novità, potrebbe essere necessario effettuare un arresto forzato dell’app (pressione prolungata sull’icona dell’app e poi “Impostazioni app (la i) > Forza interruzione”.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi (come quella appena discussa), potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).