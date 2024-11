Nelle ultime settimane abbiamo parlato di Google Messaggi e Google Chat per diversi cambiamenti. Da una parte Google Messaggi potrebbe presto introdurre diverse novità molto interessanti, tra cui il cambiamento di posizione per il tasto Magic Compose, mentre dall’altra Google Chat ha da poco previsto l’integrazione di Gemini e la funzione per le trascrizioni automatiche. Ora ci sono altre novità che continuano a migliorare l’esperienza d’uso sia su mobile che su desktop.

Le nuove funzionalità di Google Messaggi

Partiamo da Google Messaggi. Dopo aver introdotto i Profili con i quali personalizzare il proprio account con un nome e un’immagine, ora l’app mostra con quale profilo si sta inviando un messaggio. Con l’aggiornamento alla versione 20241029_00_RC01, sopra la casella di testo delle conversazioni RCS compare l’avviso “Invio come”. L’avviso, che scompare dopo aver inviato il messaggio, mostra l’immagine del profilo e il nome dell’account Google.

Ricordiamo che da quando è stata introdotta la condivisione del profilo è possibile, nelle impostazioni dell’account Google, gestire a quale tipologia di contatti (Nessuno, Solo i tuoi contatti, Persone a cui invii messaggi) mostrare il nome e la foto associata al proprio profilo.

L’altra novità riguarda la funzionalità “Doppio tocco sul cuore” che consente con un doppio tocco di aggiungere la reazione del cuore ai messaggi ricevuti. Il rilascio di questa nuova funzione, che sostituisce la necessità di dover tenere premuto sul messaggio per vedere apparire il menu con le diverse emoji disponibili, era iniziato a febbraio e ora è disponibile in versione stabile dopo un aggiornamento lato server. Questo aggiornamento rientra nel restyling degli indicatori di stato RCS e delle ricevute di lettura su cui è al lavoro da tempo il team di sviluppo di Google.

L’interfaccia web con il riquadro diviso di Google Chat

Per quanto riguarda Google Chat, invece, la novità riguarda l’interfaccia della schermata web dell’app. Big G ha introdotto per gli utenti Google Workspace il riquadro diviso nella pagina Home che permette di rispondere direttamente ai messaggi in un gruppo o in una chat diretta senza dover uscire dalla schermata principale.

A differenza della versione a schermo intero precedente, questa nuova interfaccia multicolonna (ampiamente diffusa in molte app di messaggistica) apre le conversazioni in una nuova colonna evitando di dover uscire dalla pagina iniziale di Google Chat. È comunque possibile passare alla visualizzazione a schermo intero della conversazione cliccando sul pulsante di espansione nell’angolo in alto a destra.

Inoltre c’è anche la possibilità di attivare o disattivare questa visualizzazione con il riquadro diviso tramite un’opzione accessibile nell’intestazione della schermata principale.